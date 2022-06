Đoković v Wimbledonu tokrat brez težav, v treh nizih padel Kokkinakis

"Zelo sem zadovoljen. Začel sem dobro, čvrsto z osnovne črte, obenem pa sem ga prisilil, da je moral trdo garati za točke, ko sem vrnil njegove servise. Skušal sem ga premikati po igrišču, variirati v igri. Ni bilo lahko servirati, saj je bilo kar precej vetra, vseeno pa sem v celoti gledano zadovoljen s kakovostno predstavo," je po dvoboju sprva dejal Beograjčan. "V dveh dneh sem precej dvignil raven igre in upam, da se bo ta krivulja nadaljevala skozi celoten turnir. Pred mano je naslednji izziv in razmišljam le o tem," je pristavil.

Za Đokovića, ki v Wimbledonu naskakuje sedmo lovoriko, skupno pa že 21. na turnirjih velike četverice, je bila to 23. zaporedna zmaga na sveti travi, 81. v Wimbledonu ter skupno že 329. na grand slamih. V pogovoru po koncu dvoboja je izpostavil, da o rekordih na začetku teniške poti ni razmišljal. "Nikoli ne razmišljaš o rekordih in številkah, ko začneš igrati tenis. Ko kot otrok prvič zagrabiš lopar, je v 99-odstotkih vse povezano z ljubeznijo do tenisa, strastjo. To te vleče naprej, ko pridejo težki trenutki in si ne zaupaš. Takrat se moraš spomniti otroka v sebi, zakaj si sploh začel igrati. Ko živiš svoje sanje, je to pravi blagoslov." V naslednjem krogu se bo Srb pomeril z rojakom Miomirjem Kecmanovićem, ki je po štirih nizih premagal Čilenca Alejandra Tabila.