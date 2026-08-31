Đoković večkrat bruhal, komaj stal na nogah in izgubil

Proti koncu štiri ure in 36 minut dolgega dvoboja prvega kroga je nekdanji prvi igralec sveta ter letos četrti nosilec Novak Đoković na igrišču stadiona Arthur Ashe občasno stal s solzami v očeh. Za 39-letnega Srba je bil to prvi izpad v uvodnem krogu v njegovih 20 nastopih na tem newyorškem turnirju za grand slam, nazadnje pa je nastope v prvem krogu grand slama končal leta 2006 na odprtem prvenstvu Avstralije. Ves čas dvoboja je bilo očitno, da se srbski zvezdnik ne počuti dobro; že od začetka - ob temperaturi okoli 25 stopinj Celzija in visoki vlažnosti zraka - je imel težave, saj se je po dolgih izmenjavah udarcev pogosto opiral z rokami na kolena in težko dihal. V tretjem nizu je večkrat odšel do roba igrišča in bruhal.

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"Na igrišču je bilo grozno. Žal se s tem spopadam na skoraj vsaki tekmi v letošnji sezoni. Takšno bruhanje je na tej ravni resna težava. Nato mi je začelo odpovedovati celotno telo - pojavile so se bolečine, krči. Proti koncu tekme sta me izdala hrbet in rama," je današnjo kalvarijo po dvoboju opisal Đoković in dodal: "Ne želim zmanjševati pomena njegove zmage. Vse pohvale zanj. Je prijeten človek in pravi borec. A sam se nisem dobro počutil." To pomeni, da Đokovićeve sanje o 25. naslovu za grand slam ostajajo neuresničene, njegove možnosti pa so iz turnirja v turnir manjše. Najuspešnejši teniški igralec v zgodovini je nazadnje slavil zmago na enem od štirih največjih turnirjev pred tremi leti. Đoković je imel tudi nedavno zdravstvene težave ob izpadu v prvem krogu pripravljalnega turnirja v Cincinnatiju. "Gre preprosto za zdravstveno težavo, ki me pesti že nekaj let," je dejal 39-letnik pred dvema tednoma: "Zlasti v razmerah z visoko vlažnostjo in vročino."

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Izkušeni Srb je sicer v prvem nizu hitro povedel s 3:0, nato pa je njegova igra obstala. Mariano Navone je prevzel pobudo in prevladoval v dolgih izmenjavah udarcev. Po 73 minutah je Đoković izgubil prvi niz v podaljšani igri. Ko se je štirikratni zmagovalec OP ZDA odpravil proti mreži, si je z zapestij snel trakove za vpijanje znoja, kar je nekatere opazovalce navedlo k domnevi, da bo morda predčasno končal dvoboj. "Seveda sem takrat razmišljal, da bi preprosto odnehal. A nato sem dobil niz in zatem še tretjega. Zato sem si rekel, da morda pa le obstaja možnost za zmago," je še pojasnil Srb. Toda Đoković se je boril naprej in izenačil na 1:1 v nizih. Med tretjim nizom je bruhal, a mu ga je vseeno uspelo dobiti, potem ko je še enkrat odhitel do posode ob igrišču. S tribun je tekmo zaskrbljeno spremljala njegova žena Jelena Đoković, medtem ko sta otroka, Stefan in Tara, navdušeno navijala ob vsaki osvojeni točki.

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Po večkratnem bruhanju so se pri Đokoviću pojavile še težave z mišicami. Tablete, pršila, praški, zdravniški premor zaradi težav s hrbtom - Srb je poskusil vse, vendar zaman. V petem nizu je njegov odpor dokončno popustil in Đoković je moral priznati premoč tekmecu, 48. igralcu na svetovni lestvici. Ta je bil po zmagi neizmerno vesel. "To je neverjetno," je navdušeno dejal Navone po zmagi na svojem prvem dvoboju z dolgoletnim idolom. "Zame so to uresničene otroške sanje, resno, stoodstotno." "To neverjetno igrišče, ta največji oder ... Zdaj si moram opomoči. Mislim, da je ura že skoraj polnoč, zato moram spat," je na igrišču še dodal Argentinec, potem ko si je zmago zagotovil tik pred polnočjo po lokalnem času.

Novak Đoković je med dvobojem 1. kroga na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku večkrat bruhal, komaj stal na nogah, se junaško boril, a na koncu vendarle moral priznati premoč Argentincu Marianu Navoneju. FOTO: AP

Odprto prvenstvo ZDA, 1. krog, izidi: