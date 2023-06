Đoković vprašanje, ali je največji vseh časov, prepušča drugim

Deset naslovov v Melbournu, sedem v Wimbledonu ter po tri v Parizu in New Yorku oziroma skupno neverjetnih 23 zmag na turnirjih velike četverice. To je izjemen izkupiček Novaka Đokovića, ki je za mnoge že zdaj najboljši posameznik v zgodovini moškega tenisa. Pri 36 letih in izjemni fizični pripravljenosti pa se zdi malo verjetno, da številke 23 v prihodnje ne bi še izboljšal. Tudi zato, ker ima njegov največji konkurent iz zadnjih sezon Rafael Nadal vse več zdravstvenih težav.

Na vprašanje, ali je že sedaj najboljši vseh časov, je moral Đoković po zmagi nad Casperjem Ruudom odgovarjati tudi sam. "Ne želim se vmešavati v te debate. Pišem svojo zgodbo. Ne želim govoriti, da sem najboljši. Naj o tem razpravljajo drugi," je bil odgovor izjemnega Srba.