Đoković vztraja, da ne obžaluje odločitve o cepljenju, čestital Alcarazu

"Alcarazu lahko le čestitam. Popolnoma si zasluži vrnitev na prvo mesto lestvice," je dodal Novak Đoković, ki je bil sicer razočaran, ker ta mesec ne more igrati v ZDA, a je bila to zavestna odločitev.

"To je bila moja odločitev in vedel sem, da bi lahko ostal brez nastopov v ZDA. To so trenutna pravila in upam, da bo za drugi del sezone in odprto prvenstvo ZDA drugače. Turnir v New Yorku je zame najpomembnejši na ameriških tleh," je ocenil Srb.

Kljub prepovedi nastopov, da na mastersih v Indian Wellsu, Miamiju in v Kanadi ni nastopil vse od leta 2019, njegovo navdušenje nad tenisom ni upadlo.