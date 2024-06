Đoković: Wimbledon? Igral bom le, če se bom lahko boril za naslov

Beograjčan Novak Đoković , trenutno drugi igralec svetovne lestvice ATP, si je desno koleno poškodoval v osmini finala zadnjega grand slama na igriščih Rolanda Garrosa, nato pa odpovedal obračun četrtfinala. Od tedaj je opravil manjši operativni poseg, da bi lahko nastopil vsaj na olimpijskih igrah v Parizu, obenem pa pustil vrata priprta tudi za igranje v Wimbledonu. Na igriščih All England Cluba se bo turnir začel 1. julija, žreb parov pa bo v petek.

Srbski as je v nedeljo prispel v London in treniral na travnatih igriščih, po ponedeljkovem treningu pa je v izjavah za BBC poudaril željo po igranju na zanj drugem najbolj uspešnem turnirju velike četverice. "Nisem prišel sem, da bi odigral dva kroga. V kolikor bom vedel, da bom lahko igral maksimalno oziroma blizu tega, bom igral. Sicer bom mesto prepustil nekomu drugemu," je dejal 24-kratni zmagovalec največjih turnirjev. "Okrevanje poteka po zastavljeni poti, vsak dan je kakšen odstotek bolje. To mi daje energijo, da nadaljujem delo. Stvari jemljem postopoma, ne pretiravam, a upam, da bom lahko dal vseh 100 odstotkov v prihodnjih dneh," še Srba navaja Hina.