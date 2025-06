Đoković Wimbledon vidi kot najboljšo priložnost, da osvoji 25. grand slam

Najboljši tenisači sveta so zbrani v predmestju Londona, pripravljeni na tretji letošnji turnir velike četverice. Med zbranimi je tudi Novak Đoković , za katerega bi to lahko bil zadnji nastop na najstarejšem turnirju na svetu.

"Moja želja je, da igram še nekaj let. Rad bi ostal telesno zdrav in mentalno motiviran za igranje na najvišji ravni. To je moj cilj, toda na taki stopnji tega ne moreš napovedovati."

"Nisem prepričan, ali bo to moj zadnji ples v Wimbledonu, tako kot nisem bil za Roland Garros in ne bom prepričan za nobenega izmed turnirjev za grand slam, na katerih bom nastopil v prihodnje," je tovrstna ugibanja komentiral Srb.

Svoj uspeh na najstarejšem turnirju na svetu pripisuje svoji posebni čustveni vezi z njim."Obožujem Wimbledon, od vedno sem ga oboževal in sanjal o tem, da bi tu igral in tudi zmagal," je svojo ljubezen do Wimbledona opisoval Srb. "Ko pridem sem, se počutim še posebej navdahnjenega, da igram kar najboljši tenis. Vsi poznamo tradicijo, dediščino in kulturo tega čudovitega turnirja, ki se ohranja že toliko let."

Prav zato Đoković meni, da je prav odprto prvenstvo Anglije idealna priložnost za rekordno 25. zmago na turnirjih za grand slam.