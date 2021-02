Đoković z nekaj težavami v 3. krog, uspešni tudi Williamsova in Halepova

Lanska finalista sta znova med favoriti za osvojitev naslova v Melbournu. Novak Đoković, ki je nesporni prvi favorit avstralskega turnirja, se je v 2. krogu moral nekoliko bolj potruditi proti okretnemu Američanu Francesu Tiafoeju, ki je v Melbournu pred dvema letoma igral v četrtfinalu.

Po prvem nizu se je sicer zdelo, da ima Đoković nadzor nad dvobojem, a je Američan v drugem nizu izenačil in Srba potisnil v podaljšano igro tudi v tretjem. Đoković je to nadzoroval in s tem prelomil dvoboj v svojo prid ter na koncu po 3 urah in 34 minutah slavil s 6:3, 6:7 (3), 7:6 (2) in 6:3. "To je bil zahteven dvoboj. Ko je sijalo sonce, je bilo zelo vroče. Imela sva več daljših izmenjav. Frances je pokazal veliko željo, zelo dobro je igral," je po dvoboju dejal osemkratni zmagovalec turnirja v Melbournu.

Đoković je lani v finalu premagal Dominica Thiema, ki po zmagi na OP ZDA v septembru velja za enega bolj resnih izzivalcev prevlade Srba v Melbournu. Avstrijec se je sprehodil skozi 2. krog, proti Dominiku Köpferju je oddal vsega skupaj šest iger in v uri in 40 minut slavil s 6:4, 6:0 in 6:2.

"Če sem iskren, sem odlično igral," je bil kratek Thiem.