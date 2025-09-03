Svetli način
Đoković po treh urah in pol do polfinala, kjer ga čaka Alcaraz

New York, 03. 09. 2025 08.15 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
A.M.
Potem ko si je Carlos Alcaraz v torek priboril prvo vstopnico za polfinale letošnjega odprtega prvenstva ZDA, je to v noči na sredo uspelo tudi Novaku Đokoviću, ki je s 3:1 (6:3, 7:5, 3:6, 6:4) izločil Taylorja Fritza. Španec in Srb se bosta pomerila v polfinalu.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

Tudi Felix Auger-Aliassime je premagal Alexa De Minaurja in si zagotovil mesto v polfinalu, v noči na četrtek pa bo še obračun Jannika Sinnerja in Lorenza Musettija.

Novak Đoković je bil po svoji zmagi pričakovano navdušen, hkrati pa se zaveda, da ga v naslednjem krogu, ko se bo pomeril proti Carlosu Alcarazu, čaka izredno težka naloga. "O njima (Alcaraz in Sinner, op. a.) ne bom izgubljal besed. Vemo, da sta najboljša tenisača na svetu. Igrata najboljši tenis in že od začetka turnirja dominirata. Vsi pričakujejo finale med njima, sam pa se bom potrudil, da prekrižam načrte ljudi," je povedal srbski teniški zvezdnik.

Đoković je četrtfinalni dvoboj proti Taylorju Fritzu opisal kot izjemno napet: "To je bil neverjetno tesen dvoboj. Mislim, da sem imel veliko sreče, da sem v drugem nizu ubranil nekaj ključnih break žogic, večino drugega in tretjega niza je bil boljši igralec," je dodal Đoković, ki še zmeraj sanja o osvojitvi rekordnega 25. turnirja za grand slam.

tenis us open novak đoković carlos alcaraz
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
fihner
04. 09. 2025 08.06
-1
Dajmo Alcaraz...
ODGOVORI
1 2
Mariborrrrrrrrr
03. 09. 2025 10.42
+2
4 polfinalne na Gs letos, mnogi niti enkrat v karieri ne pridejo do tega,pri teh letih pa je tak to n verjetno 👑🎾
ODGOVORI
5 3
bohinj je zakon
03. 09. 2025 09.58
+1
Z nekaj sreče.......lahko ga tudi premaga. Alkarasa.
ODGOVORI
5 4
Sir Oliver
03. 09. 2025 09.50
+3
Vsaka mu čast, da še lahko parira mladcem. In to na trdi podlagi. Kapo dol.
ODGOVORI
6 3
sencina
03. 09. 2025 09.10
+3
Duje premagal je še enega slabega po tvojem.Ne bit tak no zadnjič sta se z Modricom objemala.So pa nekateri ki si to zaslužijo.
ODGOVORI
4 1
modelx
03. 09. 2025 08.49
+4
ta še ni za v staro šaro. kako je nekaj krat odšprintal na žogico in jo vrnil nazaj in še celo za točke.
ODGOVORI
7 3
RUBEŽ
03. 09. 2025 08.33
+1
G.O.A.T. No1 4EVER
ODGOVORI
5 4
