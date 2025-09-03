Đoković po treh urah in pol do polfinala, kjer ga čaka Alcaraz

Tudi Felix Auger-Aliassime je premagal Alexa De Minaurja in si zagotovil mesto v polfinalu, v noči na četrtek pa bo še obračun Jannika Sinnerja in Lorenza Musettija .

Novak Đoković je bil po svoji zmagi pričakovano navdušen, hkrati pa se zaveda, da ga v naslednjem krogu, ko se bo pomeril proti Carlosu Alcarazu, čaka izredno težka naloga. "O njima (Alcaraz in Sinner, op. a.) ne bom izgubljal besed. Vemo, da sta najboljša tenisača na svetu. Igrata najboljši tenis in že od začetka turnirja dominirata. Vsi pričakujejo finale med njima, sam pa se bom potrudil, da prekrižam načrte ljudi," je povedal srbski teniški zvezdnik.

Đoković je četrtfinalni dvoboj proti Taylorju Fritzu opisal kot izjemno napet: "To je bil neverjetno tesen dvoboj. Mislim, da sem imel veliko sreče, da sem v drugem nizu ubranil nekaj ključnih break žogic, večino drugega in tretjega niza je bil boljši igralec," je dodal Đoković, ki še zmeraj sanja o osvojitvi rekordnega 25. turnirja za grand slam.