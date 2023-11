Đoković za prvo mesto ob koncu sezone potrebuje še eno zmago

Glede na formo obeh bi moral 36-letni Beograjčan in zmagovalec nedavnega mastersa v Parizu hitro zapečatiti še osmi naziv najboljšega na lestvici za koledarsko leto. To mu je uspelo še v letih 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 in 2021.

Lani je ta naziv pripadel Carlosu Alcarazu, ki pa ima po izpadu v drugem krogu pariškega mastersa na uradni lestvici 2990 točk zaostanka za Novakom Đokovićem, po letošnjih izidih pa 1490. Na zaključnem turnirju je ob morebitnih petih zmagah brez poraza na voljo še 1500 točk. Matematika tako srbskemu asu za končno prvo mesto nalaga le eno zmago v skupinskem delu, ki je vredna 200 točk.

Na lestvici je med prvo deseterico prišlo do nekaj sprememb. Tri mesta je izgubil Danec Holger Rune, ki ni ubranil naslova na pariškem mastersu. Po mesto so tako pridobili zdaj sedmi Norvežan Casper Ruud, osmi Nemec Alexander Zverev in deveti Američan Taylor Fritz.