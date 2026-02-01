Đoković dobil uvodni niz proti Alcarazu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Novak Đoković vse od OP ZDA 2023 čaka na rekordni 25. grand slam, v absolutnem pogledu si s 24 naslovi prvo mesto deli z Avstralko Margaret Court. Srbski as je lani na vseh grand slamih igral v polfinalu, tokrat pa se je v petek prebil čez predzadnjo oviro, potem ko je po preobratu ugnal Italijana Jannika Sinnerja.

Novak Đoković po zmagi v polfinalu. FOTO: AP

Srb je postal najstarejši finalist Melbourna, v svoji dnevni sobi pa bo lovil že 11. lovoriko, prvo po letu 2023. Pod prvi naslov na OP Avstralije se je podpisal že davnega leta 2008.

Takrat je bil Carlos Alcaraz star nekaj manj kot pet let, pri svojih 22. letih pa se bo potegoval za svoj sedmi naslov in hkrati za popolnitev seznama lovorik na vseh grand slamih. Doslej je osvojil Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) in OP ZDA (2022, 2025), manjka mu le še naslov v Avstraliji.