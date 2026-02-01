Naslovnica
Zgodba se razvija

Đoković dobil uvodni niz proti Alcarazu

Melbourne, 01. 02. 2026 09.50 pred 42 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.J.
Novak Đoković in Carlos Alcaraz

Srb Novak Đoković in Španec Carlos Alcaraz se v Melbournu na odprtem prvenstvu Avstralije merita za prvo lovoriko v sezoni na turnirjih za teniški grand slam. Uvodni set je s 6:2 dobil 38-letni Srb.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novak Đoković vse od OP ZDA 2023 čaka na rekordni 25. grand slam, v absolutnem pogledu si s 24 naslovi prvo mesto deli z Avstralko Margaret Court. Srbski as je lani na vseh grand slamih igral v polfinalu, tokrat pa se je v petek prebil čez predzadnjo oviro, potem ko je po preobratu ugnal Italijana Jannika Sinnerja.

Novak Đoković po zmagi v polfinalu.
Novak Đoković po zmagi v polfinalu.
FOTO: AP

Srb je postal najstarejši finalist Melbourna, v svoji dnevni sobi pa bo lovil že 11. lovoriko, prvo po letu 2023. Pod prvi naslov na OP Avstralije se je podpisal že davnega leta 2008.

Preberi še To pa je epski podvig: Šeško kot prvi Slovenec osvojil OP Avstralije!

Takrat je bil Carlos Alcaraz star nekaj manj kot pet let, pri svojih 22. letih pa se bo potegoval za svoj sedmi naslov in hkrati za popolnitev seznama lovorik na vseh grand slamih. Doslej je osvojil Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) in OP ZDA (2022, 2025), manjka mu le še naslov v Avstraliji.

Preberi še Ribakina po preobratu v odločilnem nizu do drugega velikega slama

Z osvojeno lovoriko bi 22-letni Španec postal najmlajši igralec v zgodovini z naslovi na vseh turnirjih velike četverice. Karierni grand slam je doslej uspel Đokoviću, Špancu Rafaelu Nadalu, Švicarju Rogerju Federerju, Američanu Andreju Agassiju, Avstralcema Royu Emersonu in Rodu Laverju ter Britancu Fredu Perryju in Američanu Donu Budgeu.

Izid, Melbourne, OP Avstralije, finale, moški:
Novak Đoković (Srbija) - Carlos Alcaraz (Španija) 6:2, 

tenis op avbstralije đoković ačcaraz

