Đoković: Zagotovo so skandirali proti meni, tega ne sprejemam

Novak Đoković se je prebil v 60. četrtfinale na grand slamih in 15. v Wimbledonu ter ostaja v igri za 25. zmago na teh največjih turnirjih. Čeprav je s tekmecem, Dancem Holgerjem Runejem, v osmini finala opravil gladko, pa ga je zmotil del navijačev, ki so skozi dvoboj skandirali "Rune", Đoković pa je to slišal kot "buuuuu", kar ga je razjezilo. "Vsem navijačem, ki ste bili spoštljivi in ste ostali na dvoboju, se zahvaljujem iz srca in to spoštujem," je začel in nadaljeval: "In vsem tistim, ki ste se odločili, da ne boste spoštovali igralca, v tem primeru mene, pa želim 'lahkoooooooooo noč'." Pri tem se je norčeval iz tistih, ki so skandirali "Ruuuune".

Ko mu je voditelj pogovora po dvoboju pojasnil, da so navijači skandirali priimek danskega igralca, ne pa da so žalili njega, je slednji odvrnil: "Skandirali so proti meni. Zagotovo. Tega ne sprejemam. Ne, ne, ne. Vem, da so navijali za Runeja, ampak to je tudi izgovor za skandiranje proti meni." "Poslušajte, na turneji sem več kot 20 let, poznam vse trike, vem, kako vse skupaj deluje. Osredotočam se na spoštljive ljudi, ki plačajo za vstopnico, ljubijo tenis in cenijo igralce. Igral sem v precej bolj sovražnih okoljih, verjemite mi - to se me ne dotakne," je še povedal.

Srb je pozneje povedal, da ima pač občinstvo pravico navijati za kogarkoli. "Nisem prepričan, kaj lahko v Wimbledonu naredijo glede tega. Ne moreš odstraniti celega sektorja navijačev, če se ne obnašajo primerno. Spoštujem prave navijače, če pa nekdo prestopi mejo, pa reagiram." Rune pa je pojasnil, da so začeli navijači njegov priimek v prepoznavnem slogu skandirati na OP ZDA 2021, ko sta se srečala z Đokovićem. "Zvenelo je malce kot 'buuuuu'. Igrala sva še večkrat eden proti drugemu, a predvsem v Italiji in Franciji, kjer mojega priimka ne izgovorijo enako," je povedal Rune in zaključil: "Zdaj pa smo v Angliji. Če ne veš, kaj se dogaja, potem res verjetno zveni kot 'buuuuu'." Sedemintridesetletni Đoković, ki je drugi nosilec, se bo v četrtfinalu pomeril z devetopostavljenim Avstralcem Alexom de Minaurom.