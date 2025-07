Đoković in Sinner suverena, Erjavčeva izpadla v drugem krogu

V prvem krogu proti Alexandreju Mullerju ni šlo tako zlahka, tokrat pa je sedemkratni zmagovalec Wimbledona Novak Đokovič brez težav napredoval v naslednji krog najstarejšega teniškega turnirja na svetu. Dana Evansa je nadigral s 6:3, 6:2 in 6:0.

Še bolj prepričljiv je bil Jannik Sinner , ki je po razočaranju v Roland Garrosu, ko ga je v finalu premagal Carlos Alcaraz , v All England Club prišel z željo, da izboljša svoj dosedanji najboljši rezultat, polfinale iz 2023. V prvem krogu je tekmecu oddal sedem iger, danes pa je Avstralca Aleksandra Vukica premagal s 6:1, 6:1 in 6:3.

Z nastopi na Wimbledonu pa je zaključila najvišjeuvrščena slovenska teniška igralka na lestvici WTA Veronika Erjavec . Po treh zmagah v kvalifikacij in uspešnem nastopu v uvodni partiji glavnega turnirja je v drugem krogu morala priznati premoč finalistki Australian Opna 2022 Američanki Danielle Collins , ki je bila boljša s 6:4 in 6:1.

Navkljub porazu je 25-letna Ljubljančanka z dvignjeno glavo zapustila odprto prvenstvo Anglije, saj je v preteklih desetih dneh dosegla največji uspeh v karieri, ki ji bo na novi razpredelnici WTA prinesel tudi rekordno visoko uvrstitev. Obeta se ji skok za približno 35 mest; pred turnirjem je bila na 171. mestu, projekcije pa ji za novo razpredelnico kažejo uvrstitev okoli 135. mesta. Doslej je bila najvišje na 141. mestu.

"Danes se ni izšlo. Tekmica je igrala vrhunsko, skoraj brez napak, jaz pa nisem imela odgovorov. Preden sem prišla v Wimbledon, si nisem predstavljala, da bom igrala v drugem krogu glavnega turnirja. Zagotovo bi to takoj podpisala. Hvaležna in ponosna sem na svojo ekipo, ki je z mano v težkih ali sanjskih trenutkih, kot sta bila zadnje dva tedna. Pavza ne bo dolga, saj smo dobili ogromno informacij in podatkov o stvareh, na katerih moram še delati. Naprej gremo zelo motivirani," je za Teniško zvezo Slovenije dejala Veronika Erjavec.

Veronika Erjavec se je tudi nekdanje sedem igralke sveta lotila samozavestno in neustrašno. Do devete igre prvega niza sta igralki zanesljivo dobili svoje začetne udarce, v deseti igri pa je 31-letna Američanka, trenutno na 54. mestu na svetu, uveljavila svoje izkušnje in izkoristila prvo break žogo za vodstvo 1:0 v nizih.