Đoković zaradi težav s kolenom odpovedal nastop na zaključnem turnirju

"Vedno je posebna čast, ko se uvrstiš na zaključni turnir. Res sem nestrpno pričakoval turnir v Torinu, ampak zaradi ponavljajočih se težav s poškodbo tam ne bom igral," je na družbenih omrežjih sporočil 37-letni Beograjčan, zmagovalec 24 grand slamov v karieri. "Rad bi se opravičil vsem, ki so me želeli tam videti. Vsem sodelujočim želim izjemen turnir," je še zapisal trenutno peti igralec sveta.

Z Đokovićevo odpovedjo je znanih vseh osem udeležencev Torina. To so poleg Sinnerja še Nemec Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov, Američan Taylor Fritz, Norvežan Casper Ruud in Avstralec Alex de Minaur. Zaključni masters bo od 10. do 17. novembra.

Od sodelujočih sta le Zverev (dvakrat) in Medvedjev že osvojila zaključni turnir. Nemec je leta 2018 v finalu ugnal prav Đokovića. Srb je lani po zmagi nad Sinnerjem sedmič osvojil to tekmovanje, s čimer je sam na vrhu večne lestvice. Ima en naslov več od Švicarja Rogerja Federerja.