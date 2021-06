Đoković zlahka mimo Kevina Andersona

Za nastop v drugem tednu turnirja se bo 34-letni Beograjčan pomeril z boljšim iz obračuna med Italijanom Andreasom Seppijem in Američanom Denisom Kudlo. Đoković, ki v Wimbledonu lovi šesto lovoriko, skupno pa rekordno 20. na turnirjih velike četverice, je v prvem nizu do odločilnega "breaka" prišel v osmi igri, v drugem pa je dvakrat zapovrstjo ob koncu odvzel servis finalistu v All England Clubu leta 2018. V tretjem nizu je Kevin Anderson znova stik s številko ena držal do osme igre, Srb pa je nato izkoristil tretjo žogico za "break" in v naslednji igri zanesljivo zaključil dvoboj.