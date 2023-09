Đoković zmago posvetil Bryantu: On je bil največji

Teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je v New Yorku osvojil rekordni 24. grand slam v karieri, je priznal, da včasih razmišlja tudi o koncu kariere, a čas zanj še ni prišel. Kot je dejal, se po vseh uspehih sprašuje, zakaj mu je tega treba, vendar noče odnehati, dokler bo igral na visoki ravni in zmagoval. "Ne bom odnehal," je dejal Srb, ki je zmagoslavje na igriščih v Flushing Meadowsu posvetil pokojni košarkarski legendi Kobeju Bryantu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novak Đoković ima slabe novice za Carlosa Alcaraza, Danila Medvedjeva in vse ostale upe na turnirjih za grand slam. "Občasno se vprašam, zakaj mi je po vsem, kar sem dosegel, še vedno treba tega? Kako dolgo želim še igrati? Takšna vprašanja se mi porajajo v glavi," je dejal 36-letnik. "A dokler še vedno igram na tako visoki ravni in zmagujem na največjih turnirjih v tem športu, ga ne želim zapustiti, saj sem še vedno na vrhu," je med drugim poudaril po velikem zmagoslavju na odprtem prvenstvu ZDA Đoković, ki je zmago posvetil pokojni košarkarski legendi Kobeju Bryantu. "Bila sva tesna prijatelja, pogrešam ga," je ob podelitvi nagrade v New Yorku dejal Đoković. "On je bil največji, zmago poklanjam njemu in njegovim bližnjim. Kobe, vem, da si tu z nami," je bil čustven Srb. "Legenda je postal z dresom s številko 24. Menil sem, da je v tem veliko simbolike tudi zaradi mojih osvojenih turnirjev."

Đoković je s 6:3, 7:6 (5) in 6:3 v finalu gladko premagal Rusa Danila Medvedjeva in še četrtič osvojil turnir za grand slam v New Yorku. Na svetovni lestvici je na prvem mestu zamenjal Španca Carlosa Alcaraza in svoj rekord kot številka ena na svetu podaljšal s 390. tednom na prvem mestu. S tem je končal še eno dominantno leto, v katerem je zmagal na OP Avstralije in Francije ter bil finalist za Alcarazom v Wimbledonu, zdaj pa je postal najstarejši zmagovalec v Flushing Meadowsu v odprti dobi tenisa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njegov trener Goran Ivanišević, nekdanji zvezdnik svetovnega tenisa, je prepričan, da bo Đoković igral še vsaj pet let. "Načrtuje nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu," je v smehu povedal 51-letni Hrvat: "Kdaj je to, leta 2028? Zdaj veste, kaj se mu plete po glavi." Za zdaj ni jasno, ali ima Đoković res že načrte za poletne igre v ZDA, ki sledijo Parizu leta 2024, poročajo agencije. A z naslednjim naslovom na turnirjih za grand slam bi za seboj pustil tudi Avstralko Margaret Court kot rekorderko med ženskami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke