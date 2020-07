Đoković že trenira, pod vprašajem je nastop v New Yorku

Po tem zadnjem dvoboju v Zadru ni več stopil na igrišče, sedaj pa je znova začel s treningi, saj so bili testi negativni, tako da se lahko zavzeto pripravlja na nadaljevanje sezone po dolgem premoru zaradi pandemije koronavirusa. "V zadnjem času vidim samo kritike, mnoge so zlonamerne. Kot kaže, je za tem še kaj več od golih kritik, kot da obstaja nek namen, kot da je to lov na čarovnice. Kot da mora nekdo pasti, neka osebnost, neko veliko ime, ki bo glavni krivec za vse," je za Sportski Žurnal dejal Đoković.

Za teniške igralce bo sicer kar težko uskladiti seznam nastopov, saj se veliko turnirjev terminsko pokriva, poleg tega se bodo morali odločiti, ali bodo raje več nastopali na trdi podlagi ali na pesku. Najbolj je trenutno negotova situacija glede turnirja za grand slam v New Yorku in potovanja v Ameriko. "Več bo znano po 15. juliju, ko mora ATP dokončno postaviti urnik turnirjev. Do takrat se bo vedelo, kako je s potovanjem v ZDA, da bomo vedeli, ali gremo tja ali ne. Iskreno rečeno sedaj ne vem, kaj bo, tudi trenutna situacija ne gre organizatorjem US Opna na roko, število obolelih raste, predvsem v New Yorku. Nisem prepričan, da bom igral tam, v septembru planiram nastope v Madridu, Rimu in Roland Garrosu," je še dejal številka 1 svetovnega tenisa. Turnir v New Yorku je na sporedu od 31. avgusta do 13. septembra, v drugi polovici septembra pa je takoj na sporedu že pariški turnir.