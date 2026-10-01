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Boril se je, težko dihal in iskal pomoč. Đoković: Še vedno lahko premagam vsakogar

Peking, 01. 10. 2026 10.55 pred 23 minutami 3 min branja 1

Avtor:
M.J.
Novak Đoković

Novak Đoković je preživel uvodni nastop na turnirju ATP v Pekingu. Srb v kitajski prestolnici igra prvič po 11 letih. Srbski igralec je v karieri doslej turnir v Pekingu osvojil šestkrat: v letih 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 in 2015, v kitajski prestolnici pa sploh še ni izgubil. Dobil je tudi uvodni dvoboj turnirja proti portugalskemu tekmecu, v drugem krogu pa ga čaka obračun z domačinom. Đoković je po uvodni zmagi "ugotovil" da še vedno lahko igra proti vsakomur. In tudi zmaga.

Ljubljenec pekinškega občinstva Novak Đoković je uspešno začel pohod k podaljšanju svojega zmagovitega niza na odprtem prvenstvu Kitajske. Srb je namreč doslej dobil vseh 30 dvobojev. V prvem krogu se je pomeril z Nunom Borgesom, ki zaseda spoštljivo 48. mesto na lestvici ATP in dvoboj v dveh nizih, z nekaj težavami, tudi dobil. Bila je to zanj jubilejna trideseta zmaga v kitajski prestolnici. Sedaj ga v drugem krogu čaka obračun z domačinom turnirja. 

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Kitajec Junčaokete Bu je naslednja ovira za 39-letnega Srba. "Z velikim veseljem sporočam, da sem se po dolgih letih vrnil v Peking na odprto prvenstvo Kitajske. Veselil sem se nastopa pred vami v nacionalnem teniškem centru. To je prizorišče, na katerega me vežejo čudoviti spomini in kjer sem v karieri dosegel velike uspehe. Zahvaljujem se vsem navijačem na Kitajskem za njihovo neomajno ljubezen in podporo skozi vsa leta," je Đoković zapisal na Instagramu po uvodni zmagi in nadaljeval.

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"Prijetno presenečenje je bilo videti poln stadion že v prvem krogu. Spomnim se, da sem tu igral pred več kot 11 leti, ko so ljudje v velikem številu prihajali gledat teniške dvoboje in svoje najljubše igralce. Do tega športa gojijo veliko strast, mesto pa ima bogato tradicijo. To so znova dokazali; vsekakor so presegli moja pričakovanja," je bil vesel 39-letni Srb. 

Novak Đoković je "preživel" uvodni obračun v Pekingu.
Novak Đoković je "preživel" uvodni obračun v Pekingu.
FOTO: AP

"Zelo sem hvaležen, da sem bil del tako izjemnega vzdušja. Bil sem malce živčen – želel sem igrati res dobro in zmagati; to je moja prva zmaga po Wimbledonu. Zelo sem vesel, da sem uspešno preskočil prvo oviro; bil je težak dvoboj, točno takšen, kot sem pričakoval. Podpora občinstva je bila fenomenalna," je za srbski Blic še dejal Đoković.

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"Dober začetni udarec in osvajanje lahkih točk po njem – ob visokem odstotku uspešnih prvih servisov – ti na igrišču precej olajšajo delo; o tem ni dvoma. Mislim, da sem imel v drugem nizu nekaj težav s fizično pripravljenostjo: nujno sem potreboval zanesljiv servis. Uspelo mi ga je stabilizirati in v ključnih trenutkih mi je bil v veliko pomoč, o tem ni dvoma," je prepričan legendarni teniški igralec. 

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"V podaljšani igri sem se osredotočil na vsako točko posebej in poskušal priti do "mini-breaka" ter si zagotoviti zgodnjo prednost. To mi je tudi uspelo in mi pomagalo. Ko vodiš s 3:0, se miselnost obeh igralcev spremeni. Če zaostajaš z 0:3, čutiš, da moraš vložiti dvakrat več truda, da bi se vrnil v igro in imel vsaj minimalne možnosti za uspeh. Takoj ko sem povedel s 3:0, sem začutil, da nadzorujem potek dvoboja. Servis mi je bil v pomoč; ti začetni udarci so mi omogočili hitro osvajanje točk," je uvodni obračun v kitajski prestolnici ocenil mož z največ osvojenimi turnoirji za veliki slam.

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"Na tej ravni si z odličnim servisom ter dobro kombinacijo servisa in forhenda – ob predpostavki, da si pri tem učinkovit – zagotoviš veliko tekmovalno prednost. Na tej podlagi lahko poskusiš biti nekoliko bolj agresiven pri lastnih servisnih igrah, kar sem tudi sam poskušal. Mislim, da je tudi nasprotnik igral dobro, zlasti v drugem nizu. Pri svojih servisnih igrah je bil zelo agresiven, spreminjal je ritem in s servisom uspešno napadal črte. Kapo dol zanj v tem pogledu; bila je zelo kakovostna tekma. Mislim, da so ljudje uživali in znali ceniti raven tenisa, ki sva jo prikazala." In za konec je legendarni Srb še ugotovil: "Še vedno lahko igram na visokem nivoju in še vedno lahko zmagujem. In ja, tudi najboljše na svetu."

Razlagalnik

Podaljšana igra ali 'tie-break' je posebna igra v tenisu, ki se odigra, ko je izid v nizu izenačen na 6:6 v igrah. Njen namen je hitro določiti zmagovalca niza, saj se namesto klasičnega štetja točk (15, 30, 40) točke štejejo zaporedoma (1, 2, 3...). Zmagovalec podaljšane igre je tisti igralec, ki prvi osvoji vsaj 7 točk, pri čemer mora imeti vsaj dve točki prednosti pred nasprotnikom. Ta sistem omogoča bolj predvidljivo trajanje dvobojev in preprečuje neskončno podaljševanje nizov.

Turnirji za veliki slam (Grand Slam) predstavljajo štiri najpomembnejše in najbolj prestižne teniške turnirje na svetu: Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), Odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), Odprto prvenstvo Anglije (Wimbledon) in Odprto prvenstvo ZDA (US Open). Zmaga na teh turnirjih prinaša največje število točk za svetovno lestvico, najvišje denarne nagrade ter največjo medijsko pozornost in zgodovinski ugled, saj so ti turnirji vrhunec profesionalne teniške sezone.

Lestvica ATP (Association of Tennis Professionals) je uradni sistem razvrščanja profesionalnih teniških igralcev na svetu. Igralci na tej lestvici nabirajo točke z nastopi na turnirjih skozi celo leto, pri čemer se število točk določi glede na raven turnirja in dosežen krog tekmovanja. Lestvica se posodablja tedensko in služi kot ključno merilo za določanje nosilcev na turnirjih ter za spremljanje uspešnosti igralcev v posamezni sezoni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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