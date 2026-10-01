Boril se je, težko dihal in iskal pomoč. Đoković: Še vedno lahko premagam vsakogar

Ljubljenec pekinškega občinstva Novak Đoković je uspešno začel pohod k podaljšanju svojega zmagovitega niza na odprtem prvenstvu Kitajske. Srb je namreč doslej dobil vseh 30 dvobojev. V prvem krogu se je pomeril z Nunom Borgesom, ki zaseda spoštljivo 48. mesto na lestvici ATP in dvoboj v dveh nizih, z nekaj težavami, tudi dobil. Bila je to zanj jubilejna trideseta zmaga v kitajski prestolnici. Sedaj ga v drugem krogu čaka obračun z domačinom turnirja.

Kitajec Junčaokete Bu je naslednja ovira za 39-letnega Srba. "Z velikim veseljem sporočam, da sem se po dolgih letih vrnil v Peking na odprto prvenstvo Kitajske. Veselil sem se nastopa pred vami v nacionalnem teniškem centru. To je prizorišče, na katerega me vežejo čudoviti spomini in kjer sem v karieri dosegel velike uspehe. Zahvaljujem se vsem navijačem na Kitajskem za njihovo neomajno ljubezen in podporo skozi vsa leta," je Đoković zapisal na Instagramu po uvodni zmagi in nadaljeval.

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"Prijetno presenečenje je bilo videti poln stadion že v prvem krogu. Spomnim se, da sem tu igral pred več kot 11 leti, ko so ljudje v velikem številu prihajali gledat teniške dvoboje in svoje najljubše igralce. Do tega športa gojijo veliko strast, mesto pa ima bogato tradicijo. To so znova dokazali; vsekakor so presegli moja pričakovanja," je bil vesel 39-letni Srb.

Novak Đoković je "preživel" uvodni obračun v Pekingu. FOTO: AP

"Zelo sem hvaležen, da sem bil del tako izjemnega vzdušja. Bil sem malce živčen – želel sem igrati res dobro in zmagati; to je moja prva zmaga po Wimbledonu. Zelo sem vesel, da sem uspešno preskočil prvo oviro; bil je težak dvoboj, točno takšen, kot sem pričakoval. Podpora občinstva je bila fenomenalna," je za srbski Blic še dejal Đoković.

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"Dober začetni udarec in osvajanje lahkih točk po njem – ob visokem odstotku uspešnih prvih servisov – ti na igrišču precej olajšajo delo; o tem ni dvoma. Mislim, da sem imel v drugem nizu nekaj težav s fizično pripravljenostjo: nujno sem potreboval zanesljiv servis. Uspelo mi ga je stabilizirati in v ključnih trenutkih mi je bil v veliko pomoč, o tem ni dvoma," je prepričan legendarni teniški igralec.

"V podaljšani igri sem se osredotočil na vsako točko posebej in poskušal priti do "mini-breaka" ter si zagotoviti zgodnjo prednost. To mi je tudi uspelo in mi pomagalo. Ko vodiš s 3:0, se miselnost obeh igralcev spremeni. Če zaostajaš z 0:3, čutiš, da moraš vložiti dvakrat več truda, da bi se vrnil v igro in imel vsaj minimalne možnosti za uspeh. Takoj ko sem povedel s 3:0, sem začutil, da nadzorujem potek dvoboja. Servis mi je bil v pomoč; ti začetni udarci so mi omogočili hitro osvajanje točk," je uvodni obračun v kitajski prestolnici ocenil mož z največ osvojenimi turnoirji za veliki slam.

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"Na tej ravni si z odličnim servisom ter dobro kombinacijo servisa in forhenda – ob predpostavki, da si pri tem učinkovit – zagotoviš veliko tekmovalno prednost. Na tej podlagi lahko poskusiš biti nekoliko bolj agresiven pri lastnih servisnih igrah, kar sem tudi sam poskušal. Mislim, da je tudi nasprotnik igral dobro, zlasti v drugem nizu. Pri svojih servisnih igrah je bil zelo agresiven, spreminjal je ritem in s servisom uspešno napadal črte. Kapo dol zanj v tem pogledu; bila je zelo kakovostna tekma. Mislim, da so ljudje uživali in znali ceniti raven tenisa, ki sva jo prikazala." In za konec je legendarni Srb še ugotovil: "Še vedno lahko igram na visokem nivoju in še vedno lahko zmagujem. In ja, tudi najboljše na svetu."