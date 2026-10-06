Đoković osvojil Peking, de Minaur po izgubljenem nizu predal dvoboj

Roland Garros, znan tudi kot Odprto prvenstvo Francije, je eden izmed štirih turnirjev za grand slam, ki se vsako leto odvija v Parizu na peščeni podlagi. Rafael Nadal je na tem turnirju dosegel legendarne uspehe, saj je zaradi svoje izjemne igre na pesku postal znan kot 'kralj peska' in je turnir osvojil rekordnih 14-krat.