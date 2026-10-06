Đoković osvojil Peking, de Minaur po izgubljenem nizu predal dvoboj

Novak Đoković, ki ni osvojil grand slama od 2023, letos pa je prvič po 2005 še brez naslova na turnirjih ATP, se je v finalu teniškega turnirja v Pekingu, kjer v karieri sploh še ni izgubil, pomeril z Avstralecem Alexom De Minaurjem.
Po dobljenem prvem nizu po podaljšani igri, ki jo je Srb dobil s 7:3, je Avstralec že takoj v drugem zaradi težav z zdravjem predal dvoboj.
Izid, finale, Peking:
Novak Đoković (Srb) - Alex de Minaur (Avs) 7:6, 1:0 - predaja
Kategorija ATP 500 označuje turnirje serije ATP, kjer zmagovalec prejme 500 točk za lestvico ATP. Ti turnirji so po pomembnosti in višini nagradnega sklada umeščeni med turnirje serije ATP 250 in turnirje serije ATP Masters 1000, kar jih uvršča med prestižnejše dogodke v teniškem koledarju.
Turnirji za grand slam (odprto prvenstvo Avstralije, Roland Garros, Wimbledon in odprto prvenstvo ZDA) so štirje najpomembnejši teniški turnirji na svetu. Zmagovalci teh turnirjev prejmejo največ točk za svetovno lestvico, imajo največji ugled, najvišje nagradne sklade in so zgodovinsko gledano najbolj cenjeni dosežki v karieri profesionalnega teniškega igralca.
Roland Garros, znan tudi kot Odprto prvenstvo Francije, je eden izmed štirih turnirjev za grand slam, ki se vsako leto odvija v Parizu na peščeni podlagi. Rafael Nadal je na tem turnirju dosegel legendarne uspehe, saj je zaradi svoje izjemne igre na pesku postal znan kot 'kralj peska' in je turnir osvojil rekordnih 14-krat.
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