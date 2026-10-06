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Đoković osvojil Peking, de Minaur po izgubljenem nizu predal dvoboj

Peking, 06. 10. 2026 13.51 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Novak Đoković

Novak Đoković je postavil nov zgodovinski (teniški) mejnik. Na turnirju v Pekingu ATP 500 z nagradnim skladom 3,6 milijone evrov je kot prvi igralec na posameznem turnirju prišel do 33. zaporedne zmage. 39-letni Srb je presegel 31 zaporednih zmag Rafaela Nadala iz Roland Garrosa. V finalu je 'padel' še Avstralec Alex de Minaur.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novak Đoković, ki ni osvojil grand slama od 2023, letos pa je prvič po 2005 še brez naslova na turnirjih ATP, se je v finalu teniškega turnirja v Pekingu, kjer v karieri sploh še ni izgubil, pomeril z Avstralecem Alexom De Minaurjem

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dobljenem prvem nizu po podaljšani igri, ki jo je Srb dobil s 7:3, je Avstralec že takoj v drugem zaradi težav z zdravjem predal dvoboj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, finale, Peking:
Novak Đoković (Srb) - Alex de Minaur (Avs) 7:6, 1:0 - predaja

Razlagalnik

Kategorija ATP 500 označuje turnirje serije ATP, kjer zmagovalec prejme 500 točk za lestvico ATP. Ti turnirji so po pomembnosti in višini nagradnega sklada umeščeni med turnirje serije ATP 250 in turnirje serije ATP Masters 1000, kar jih uvršča med prestižnejše dogodke v teniškem koledarju.

Turnirji za grand slam (odprto prvenstvo Avstralije, Roland Garros, Wimbledon in odprto prvenstvo ZDA) so štirje najpomembnejši teniški turnirji na svetu. Zmagovalci teh turnirjev prejmejo največ točk za svetovno lestvico, imajo največji ugled, najvišje nagradne sklade in so zgodovinsko gledano najbolj cenjeni dosežki v karieri profesionalnega teniškega igralca.

Roland Garros, znan tudi kot Odprto prvenstvo Francije, je eden izmed štirih turnirjev za grand slam, ki se vsako leto odvija v Parizu na peščeni podlagi. Rafael Nadal je na tem turnirju dosegel legendarne uspehe, saj je zaradi svoje izjemne igre na pesku postal znan kot 'kralj peska' in je turnir osvojil rekordnih 14-krat.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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tenis atp đoković peking

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KOMENTARJI1

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Kaveljc
06. 10. 2026 15.23
Ne vem, zakaj nekateri pljuv…jo po Noletu. Nikoli ga nisem slišal, da ne bi pohvalil svojega nasprotnika, tako je bilo tudi danes, ko je pohvalil Alexa in mu zaželel čimprejšnje okrevanje. Razburil se je vedno , ko so bili gledalci nekoretni do njega, kar je bilo v EU in ZDA vedno, ko je igral s Federerjem ali Nadalom, ker so bili proti njemu, ker je Srb in Slovan. Da ne pišem o odnosu avstralskega ministra do Noleta. Miljone dolarjev je doniral za pomoč po požarih in razvoj mladih avstralskih teniških igralcih. V zahvalo so ga zaprli , ko je v času kovida na povabilo organizatorja prišel na AO. Nič nimam proti, če mu takrat niso pustili igrati, ker ni bil cepljen, ni pa bilo potrebno izživljanje. Preprosto, ga ne bi pustili v državo.
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