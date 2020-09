Đoković: Žal mi je, a so stvari, na katere nimam vpliva

"Če na to stvar (koronavirus, op. p.) gledate kot na stres, potem je to stres. V nasprotnem primeru se od tega distancirate ter svoj čas in trud vložite v tisto, po kar ste prišli v Pariz. Moj cilj je jasen: želim se boriti za končno zmago," je na druženju s predstavniki 'sedme sile' poudaril Novak Đoković, ki se je moral zadovoljiti le z dvema novinarskima vprašanjema.

Ko je namreč beseda stekla o možnosti, da bi bil Đokovićev test na covid-19 pozitiven, je predstavnik organizatorja brez slabe vesti prekinil novinarsko konferenco, kar je najboljšega teniškega igralca na svetu vidno presenetilo. "So stvari, na katere preprosto nimam vpliva. Res je škoda, da so bili nekateri dobri igralci izločeni iz glavnega dela turnirja in že prej iz kvalifikacij zaradi prvotno 'lažnega' pozitivnega testa na koronavirus. Strinjam se, da se igralca, ki je bil dvakrat pozitiven na testiranju, odstrani s turnirja, toda vse skupaj je nedorečeno in frustrirajoče. Čeprav se zavedam, da tudi organizatorjem ni lahko z vsemi temi omejitvami in predpisi," je bil kot vedno neposreden Đoković, ki si želi prvič po letu 2016 vnovič osvojiti Roland Garros.