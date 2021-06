Đoković po epskem dvoboju z Nadalom: To je eden od mojih treh najboljših v karieri

V 58. medsebojnem obračunu je Srb slavil s 3:6, 6:3, 7:6 (4), 6:2 in tako ostaja v lovu za 19. turnir velike četverice. Z morebitno nedeljsko zmago bi postal prvi moški teniški igralec v več kot 50 letih, ki bi vse štiri grand slame osvojil vsaj dvakrat. Novak Đoković, zmagovalec Roland Garrosa leta 2016, ki je Rafaela Nadala na turnirju premagal tudi leta 2015, se bo v finalu pomeril z Grkom Stefanosom Cicipasom. Za Srba to bo 29. nastop v finalih turnirjev velike četverice. Cicipas je z zmago s 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 proti Nemcu Alexandru Zverevu postal prvi Grk z uvrstitvijo v finale grand slama. Petintridesetletni Nadal, ki bi z uvrstitvijo v finale postal najstarejši finalist Pariza v moderni dobi, ostaja pri 20 grand slamih. Toliko jih ima tudi Švicar Roger Federer. "Privilegij se je bilo pomeriti z Rafo v tako neverjetni tekmi. Današnji dvoboj je bil moj najboljši dvoboj kadarkoli v Parizu," je po štirih urah in 11 minutah boja povedal 34-letni Đoković. To je bila zanj šele druga zmaga v devetem medsebojnem obračunu s Špancem na pariškem pesku. "Vsekakor je bil to eden mojih treh najboljših dvobojev v karieri," je prepričan Srb. To je bil Nadalov prvi poraz v 14 polfinalih v francoski prestolnici. "Najverjetneje danes ni bil moj najboljši dan, čeprav sem se boril. Včasih zmagaš, včasih izgubiš. Imel sem veliko priložnost. Nekaj točk je bilo norih, a poznala se je utrujenost," je povedal Nadal. Đoković je dvoboj končal s 50 "winnerji", Nadal pa je naredil 55 neizsiljenih napak.