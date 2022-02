Novak Đoković prosi še za malo potrpežljivosti

Prvi teniški lopar sveta Novak Đoković je danes v Beogradu sporočil, da bo čez sedem oziroma deset dni objavil svojo različico dogodkov v Avstraliji, od koder so ga pred uvodnim teniškim turnirjem za grand slam na odprtem prvenstvu Avstralije izgnali, ker se ni cepil proti novemu koronavirusu.

"Medije prosim za potrpežljivost, saj bom v naslednjih sedmih do desetih dneh bolj podrobno objavil svojo različico vsega, kar se je dogajalo v Avstraliji," je dejal Đoković, ki se je danes v Beogradu srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Đokovića so izgnali iz Avstralije nekaj ur pred začetkom OP Avstralije, potem ko je zvezno sodišče zavrnilo njegovo pritožbo na negativno odločitev ministra za priseljevanje, ki je dvakrat zavrnil njegov vizum za bivanje v Avstraliji, in mu s tem preprečilo, da bi se boril za svoj deseti naslov na turnirju v Melbournu in 21. šampionsko lovoriko na turnirjih za grand slam. Ob odsotnosti Đokovića in poškodovanega Švicarja Rogerja Federja je turnir osvojil španski as Rafael Nadal, ki je postal tudi prvi teniški igralec z osvojenimi 21 turnirji za grand slam v konkurenci posameznikov. Federer in Đoković jih imata 20.

Današnje srečanje z Vučićem je Đokovićev prvi javni nastop, potem ko je po deportaciji prispel v Srbijo, nato pa nekaj dni preživel v Črni gori, kjer je obiskal tudi sloviti pravoslavni samostan Ostrog in se srečal s črnogorskim metropolitom Joanikijem. Srečanje z Vučićem je poželo veliko zanimanje medijev in javnosti, začetek njunega srečanja pa je v živo prenašala komercialna provladna TV Pink. "Prejel sem od vseh državnikov sveta, od ameriškega predsednika do Putina, vse iz Evrope, a česa takega še nisem videl, toliko zanimanja ... še nikoli se ni zgodilo, na različnih položajih sem bil 10 let. To pove, kakšen zvezdnik ste in kaj predstavljate za naše ljudi in to dokazuje, da je prišel nekdo veliko večji in pomembnejši od vseh nas," je dejal Vučić. Zahvalil se je Đokoviću, da je pokazal spoštovanje do svoje Srbije in ker jo je proslavil po svetu.

icon-expand Novak Đoković in Aleksandar Vučić FOTO: AP