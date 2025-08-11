Svetli način
Đokovića kazen prebudila, arhitekt odpravlja nepravilnosti

Marbella, 11. 08. 2025 10.44 | Posodobljeno pred 12 minutami

Avtor
A.M.
Novak Đoković je v preteklih mesecih zaradi nedovoljenih gradbenih posegov na svoji vili s strani španske občine Marbella prejel tri kazni, ki skupaj znašajo 15.000 evrov. Srbski teniški zvezdnik naj bi najel arhitekta, ki bo odpravil nepravilnosti.

Novak Đoković
Novak Đoković FOTO: AP

Novak Đoković ima na hribovitem območju Sierra Blanca, ki spada pod andaluzijsko občino Marbella, postavljeno luksuzno vilo, katere vrednost je ocenjena na približno 10 milijonov evrov. Na njej je ob koncu leta 2022 izvedel obnovitvena dela brez gradbenega dovoljenja.

Kot smo poročali, je prvo kazen v višini pet tisoč evrov prejel avgusta lani, drugo februarja letos, od takrat pa so ga iz občine večkrat pozvali, naj uredi gradbena dovoljenja ali poruši nedovoljene dele. Ker zahtev ni izpolnil, so mu izrekli novo kazen, skupna globa znaša 15 tisočakov.

Luksuzna vila Novaka Đokovića v Marbelli
Luksuzna vila Novaka Đokovića v Marbelli FOTO: Profimedia

Arhitekt odpravlja nepravilnosti

Občina je pred nekaj meseci prejela obvestilo, da je Đoković najel arhitekta, ki naj bi odpravil nepravilnosti na posestvu. Prav tako je zaprosil za začasno zamrznitev sankcij, da bi lahko izvedel zahtevana rušitvena dela in vse legaliziral, s čimer bi se izognil nadaljnjim kaznovanjem. Kljub temu občina Marbella ni spremenila stališča in mu izdala tretjo kazen.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grickoficko
11. 08. 2025 10.56
Tok gnarja ma pa na črno zida ejej
ODGOVORI
0 0
Bigbadjohn
11. 08. 2025 10.54
Ja, nimajo povsod po svetu Zokijev za župana...
ODGOVORI
0 0
