Đokovića kazen prebudila, arhitekt odpravlja nepravilnosti

Novak Đoković ima na hribovitem območju Sierra Blanca, ki spada pod andaluzijsko občino Marbella, postavljeno luksuzno vilo, katere vrednost je ocenjena na približno 10 milijonov evrov. Na njej je ob koncu leta 2022 izvedel obnovitvena dela brez gradbenega dovoljenja.
Kot smo poročali, je prvo kazen v višini pet tisoč evrov prejel avgusta lani, drugo februarja letos, od takrat pa so ga iz občine večkrat pozvali, naj uredi gradbena dovoljenja ali poruši nedovoljene dele. Ker zahtev ni izpolnil, so mu izrekli novo kazen, skupna globa znaša 15 tisočakov.
Arhitekt odpravlja nepravilnosti
Občina je pred nekaj meseci prejela obvestilo, da je Đoković najel arhitekta, ki naj bi odpravil nepravilnosti na posestvu. Prav tako je zaprosil za začasno zamrznitev sankcij, da bi lahko izvedel zahtevana rušitvena dela in vse legaliziral, s čimer bi se izognil nadaljnjim kaznovanjem. Kljub temu občina Marbella ni spremenila stališča in mu izdala tretjo kazen.
