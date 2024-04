'Đokovića bi lahko trenirala tudi moja mačka'

"Novak je tako dober, da bi ga lahko trenirala tudi moja mačka. Če vprašate mene, Đoković ne potrebuje trenerja, toda zdaj je v občutljivem obdobju sezone, ko se približujeta dva vrhunca z nastopoma na Roland Garrosu in Wimbledonu. Če bi bil jaz na Novakovem mestu, bi igral na karto zaupanja in angažiral osebo, ki me že zelo dobro pozna," je dejal Teksašan iz Austina in v nadaljevanju ponudil že znano ime.

"Moje misli so usmerjene k Marijanu Vajdi. To je oseba, vredna zaupanja, ki Novaka najbolj pozna. Nenazadnje pa je prav Vajda prispeval največji delež temu, da je Đoković danes to, kar je. Številka ena svetovnega tenisa," je še dodal Roddick.