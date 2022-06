Djokovića bo na prvem mestu na lestvici ATP zamenjal Medvedjev

Za zdaj bo še en teden, skupno pa že 373 tednov, vztrajal na vrhu pred Daniilom Medvedjevom (8160 točk) in tretjim Alexandrom Zverevom , ki se bo obema približal s 7795 točkami. Zverev bi lahko postal tudi prvi igralec sveta, če bi osvojil OP Francije. S tem bi za lestvico ATP zbral 9075 točk.

Sanje o prvem naslovu na grand slamih in preboju na vrh lestvice pa so se končale po grozljivem zvinu gležnja ob koncu drugega niza polfinalnega obračuna proti Špancu Rafaelu Nadalu. Ta je ob predaji po treh urah in sedmih minutah dvoboja vodil s 7:6 (8), 6:6.

V finalu se bo 36-letni Majorčan pomeril z zmagovalcem obračuna med Norvežanom Casperjem Ruudom in Hrvatom Marinom Čilićem.