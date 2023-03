Kljub trudu Novaka Đokovića ne bomo videli v Miamiju

Novak Đoković je v Miamiju slavil šestkrat, in sicer med letoma 2011 in 2016, najprej pa leta 2007. V letošnjem letu pa ne bo imel te možnosti, da si priigra novo lovoriko. Osebe, ki niso cepljene proti covidu-19, v državo nimajo vstopa, in čeprav so za srbskega zvezdnika poskusili narediti izjemo, to ni uspelo. Direktor turnirja James Blake je za Tennis Channel potrdil novico. Teniški igralec zaradi necepljenosti ne nastopa niti na trenutnem turnirju serije masters v Indian Wellsu.

icon-expand Novak Đoković se veseli že 10 zmage na OP Avstralije. FOTO: AP "Poskušali smo in naredili vse, da bi bil Novak Đoković izjema, a se to ni zgodilo," je direktor turnirja v Miamiju James Blake v petek popoldan posredoval novico. 35-letnik trenutno v skladu s politiko covida-19 ne more vstopiti v ZDA. Vse omejitve naj bi bile sicer odpravljene 11. maja, kar pomeni, da bo na avgustovskem OP ZDA lahko zaigral. Če se seveda v tem času stvari ne bodo spremenile. Blake je še dodal, da si organizatorji turnirja Srba želijo na teniškem igrišču, toda navsezadnje gre za odločitev vlade. "Gostimo enega najboljših turnirjev na svetu, jasno je, da bi tako radi imeli tudi najboljše igralce." Španec Carlos Alcaraz bi si z morebitno zmago v Indian Wellsu ponovno povrnil prvo mesto na teniški lestvici, ki sedaj pripada Srbu. Poleg tega bo zaradi odsotnosti srbskega zvezdnika prvi nosilec turnirja v Miamiju, kjer brani naslov. Pred enim letom je Španec navdušil navijače v Miamiju, ko je prvič osvojil turnir serije masters. V finalu Miami Open je premagal Casperja Ruuda. Đokovića bomo najverjetneje videli v Monte Carlu, kjer se bo začelo dogajanje 8. aprila. Na seznamu prijavljenih pa je tudi tekmec Rafael Nadal.