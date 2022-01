Đoković v hotelu za tujce, njegovi odvetniki vložili pritožbo

Đoković se trenutno nahaja v hotelu Park v predmestju Melbourna, ki se uporablja za namestitev tujcev, ki morajo ob prihodu v državo v obvezno karanteno. Hotel je bil sicer v zadnjem času prizorišče številnih izbruhov novega koronavirusa. Đokovičevi odvetniki so zaprosili, da bi igralca premestili v hotel s teniškim igriščem.

Đokovićevi odvetniki so v zadnjem trenutku na zveznem okrožnem sodišču vložili pritožbo, da bi preprečili deportacijo. Sodnik je obravnavo primera prestavil na 18. uro po lokalnem času in dejal, da si želi, da bi zadevo obravnavali po hitrem postopku, poroča portal The Age. Kot kaže, bo Đoković tako za zdaj še ostal v Avstraliji, razen če bi zvezna vlada zahtevala njegovo takojšnjo deportacijo.

Srbskemu teniškemu zvezdniku Novaku Đokoviću so avstralske mejne oblasti v dramatičnem razpletu zavrnile vstop v državo. Številko ena svetovnega tenisa so več ur zadrževali na letališču, na koncu pa sporočili, da ni uspel predstaviti ustreznih dokazov o izpolnjevanju pogojev za vstop.

Drama na letališču je sledila po nasprotovanju javnosti, saj je Đoković od organizatorjev prejel posebno zdravstveno izjemo za nastop na odprtem prvenstvu Avstralije. Srbski igralec sicer nikoli ni javno razkril, ali je cepljen proti covidu-19, v preteklosti pa je dejal, da nasprotuje cepljenju.

Avstralska teniška zveza je pojasnila, da sta njegovo izjemo odobrila dva neodvisna zdravstvena odbora, a so mejni organi včeraj sporočili, da Đoković ni predložil vseh potrebnih dokazov, ki bi potrjevali, da spada med izjeme.

Po poročanju Guardiana naj bi se organizatorji prvenstva pri podelitvi izjeme Đokoviću zanašali na dejstvo, da je igralec prebolel covid-19, a zvezne oblasti tovrstnih izjem ne priznavajo.

"Nedržavljani, ki ob vstopu nimajo veljavne vize ali pa jim je bila ta razveljavljena, bodo pridržani in deportirani," so v izjavi zapisale mejne oblasti. Avstralski premier Scott Morrison je zanikal, da bi Đokovića načrtno zavrnili in dodal, "da nihče ni nad državnimi pravili".

Odnos avstralskih oblasti do srbskega teniškega igralca pa je sprožil val ogorčenja v njegovi domovini, Srbiji. "To ni samo boj za Novaka, ampak boj za ves svet," je dejal njegov oče Srđan v izjavi za medije. Srbski predsednik Aleksander Vučić je Đokoviću izrazil podporo in ocenil, da je žrtev nadlegovanja.