Đokovića zelo verjetno ne bo v Sydney

Dodal je: "Trenira doma in se je odločil, da bo to tekmovanje izpustil." Srbijo naj bi tako v dvobojih proti Norveške, Čila in Španije tako zastopali Filip Krajinović, Dušan Lajović, Matej Sabanov, Nikola Ćaćić in Nikola Milojević. V Avstraliji ne bo niti selektorja Viktorja Troickega.

Novak Đoković je 8. decembra po besedah organizatorjev uvrščen na seznamu posameznikov za nastop na odprtem prvenstvu Avstralije, prvem turnirju za grand slam v sezoni 2022.