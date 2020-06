Đokovićev Adria Tour jezi Nemce: To je cinična farsa in provokacija

Regionalna in humanitarna serija se je začela prejšnji teden v Beogradu, Nemce pa je zmotilo število gledalcev, ki se niso držali varnostnih ukrepov in niso držali pravil varnostne razdalje. Nedisciplina se je preselila tudi na igrišče, po dvobojih so se igralci z Novakom Đokovićemna čelu objemali, pika ni i pa je bila njihova zabava v enem izmed nočnih klubov, kjer so se obiskovalci drenjali, igralci pa zganjali neprimerne norčije.

"Serija, ki je brez epidemije ne bi bilo, v svet pošilja napačna sporočila. Gre za farso, s katero želijo nekateri s cinizmom razvrednotiti tiste, ki se trudijo, da zagotovijo optimalne pogoje za varnost športnih tekmovanj. Vzor, kot naj bi bil Đoković, se ne bi smel tako obnašati,"je v svojem komentarju zapisal novinar Süddeutsche Zeitunga in dodal: "Njegovo obnašanje ogroža interese športa, ki bi jih on moral zastopati. On je predsednik sveta igralcev, on bi moral skrbeti, da se igralcem zagotovi varnost."

Nemški novinarji so se obregnili tudi na Đokovićeve izjave, da si ne želi potovati v New York, na mednarodno prvenstvo ZDA, ker so varnostne mere pretirane. Menijo, da se Srb obnaša, kot da epidemije nikoli ni bilo in da njegova serija pomeni veliko provokacijo.