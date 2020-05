Đokovićev 'Adria Tour': začetek v Beogradu, konec v Sarajevu

"Ponosno delim uradno novico, da bo Adria Tour potekal po Balkanu med 13. junijem in 5. julijem, začel pa se bo s turnirjem v Beogradu. Zelo sem hvaležen, da smo lahko to izpeljali in da bomo igrali za pomoč humanitarnim projektom po celotni regiji," je prek družbenih omrežij v petek zvečer potrdil Novak Đoković, ki sicer proslavlja 33. rojstni dan.