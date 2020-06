Đokovićev hamletovski dvom: Nastopiti ali ne nastopiti na OP ZDA

Turnir, ki ostaja na sporedu v svojem prvotnem terminu od 31. avgusta do 13. septembra, bodo izpeljali brez navzočnosti številčne newyorške množice, omejitve pa bodo veljale tudi za predstavnike medijev. Tisti, ki bodo dobili akreditacijo za ogled turnirja, pa bodo morali upoštevati zaščitne in varnostne ukrepe ter pravila glede varne medsebojne razdalje.

Organizatorji edinega turnirja za grand slam na območju ameriške celine so odločeni izpeljati US Open kljub negotovosti zaradi covida-19 ter številnih omejitev, ki se nanašajo na potovanja in zaščitne ukrepe, kot so obvezna osamitev oziroma karantena.

Novak Đoković zaenkrat postavlja US Open pod vprašaj.

V zadnjem času je bilo glede izvedbe OP ZDA veliko kritik. Med teniškimi igralci, ki so javno dvomili o predstavljenem načrtu, je bil tudi Novak Đoković. Zlasti so se mu zdeli nesprejemljivi ukrepi, ki se jih bodo morali držati udeleženci turnirja. Prav tako še ni jasno, ali bodo igralci, ki bodo prišli v ZDA iz tujine, morali v obvezno karanteno in kaj bo takšna karantena prinašala.

Letos je zaradi novega koronavirusa odpadel travnati grand slam v Wimbledonu, prestavljeni Roland Garros pa bo na pariških peščenih igriščih na sporedu med 20. septembrom in 4. oktobrom, torej zgolj teden kasneje po koncu moškega finala US Opna.

"Zame osebno je karantena nekaj, česar ne bom mogel nikoli v celoti sprejeti. Še posebej, če nimate dostopa do teniških igrišč in telovadnice,"je dejal lastnik 17 naslovov za grand slam med posamezniki.

Đoković, ki je 22. maja dopolnil 33 let, je na igriščih Flushing Meadows dominiral v letih 2011, 2015 in 2018. Najuspešnejši srbski teniški igralec vseh časov je potrdil, da se je pogovarjal s predstavniki ameriške teniške zveze USTA in združenja profesionalnih teniških igralcev ATP. "Zelo verjetno bomo lahko uporabljali igrišča v karanteni. Obstaja tudi možnost, da za prihajajoče športnike ne bo karantene, kar bi bilo fenomenalno."

Zato bo Đoković "samo počakal in videl, kako vse poteka". "Trenutno sem v Evropi in še vedno je dovolj časa, da se odločim, ali bom šel ali ne," je dejal.

Podporo odprtemu prvenstvu ZDA v tenisu je najprej javno izrekla AmeričankaSerena Williams, tudi branilka naslova Kanadčanka Bianca Andreescuje sporočila, da bo kljub pogojem in zdravstvenim zahtevam zaradi koronavirusne pandemije prišla v New York.

US Open bo prvi grand slam po pandemiji covida-19, ki je ohromila športni svet. Običajno je OP ZDA zadnji na koledarju turneje.