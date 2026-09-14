Đokovićev padec končal 24-letno vladavino velike trojice

Ronaldo je brazilsko nogometno reprezentanco popeljal do rekordnega petega naslova svetovnega prvaka, Cristiano Ronaldo se je začel uveljavljati v dresu Sportinga, Lionel Messi je navduševal v akademiji Barcelone, Shaquille O'Neal in Kobe Bryant sta Los Angeles Lakersom pomagala do tretjega zaporednega šampionskega prstana v Ligi NBA, Michael Schumacher pa je v kraljici motošporta še petič postal svetovni prvak.
To je nekaj športnih utrinkov iz leta, ko se je v tenisu začela nova era. Era, ki so jo zaznamovali Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Velika trojica je skupno osvojila kar 66 turnirjev za grand slam, dan po finalu letošnjega odprtega prvenstva ZDA pa je prinesel nov opomnik, da je zgodovinskega obdobja tenisa že lep čas konec.
Federer je kariero sklenil pred štirimi leti, Nadal je zadnji profesionalni dvoboj odigral pred slabima dvema letoma, Đoković pa pri 39 letih težko konkurira z zvezdniki današnjega časa. To se je pred dvema tednoma dokazalo tudi v ZDA, kjer je srbski teniški as po več kot dveh desetletjih prvič izgubil v uvodnem krogu turnirja za grand slam.
Turnir, na katerem je Alexander Zverev v finalu premagal domačina Bena Sheltona, je obenem prinesel konec izjemnega niza, ki se je začel oktobra leta 2002. Od takrat je bil vsaj eden od članov velike teniške trojice med deseterico najboljših tenisačev sveta, na posodobljeni ATP lestvici pa je Đoković padel s petega na 12. mesto.
Čeprav v ZDA ni nastopil, je prvi tenisač sveta še vedno Jannik Sinner. Italijan ima skoraj 2000 točk prednosti pred drugim Zverevom, ta pa ima več kot 4000 točk naskoka pred tretjim Carlosom Alcarazom. Ti so na istih mestih kot pri prejšnji osvežitvi, na četrto mesto pa je z devetega napredoval Shelton, ki je prehitel Felixa Auger-Aliassima.
Lestvica ATP, 14. september 2026:
1. Jannik Sinner, 11.500 točk
2. Alexander Zverev, 9690 točk
3. Carlos Alcaraz, 5560 točk
4. Ben Shelton, 4680 točk
5. Felix Auger-Aliassime, 3890 točk
6. Danil Medvedjev, 3770 točk
7. Flavio Cobolli, 3720 točk
8. Frances Tiafoe, 3380 točk
9. Alex de Minaur, 3300 točk
10. Taylor Fritz, 3175 točk
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