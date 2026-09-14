Đokovićev padec končal 24-letno vladavino velike trojice

Ronaldo je brazilsko nogometno reprezentanco popeljal do rekordnega petega naslova svetovnega prvaka, Cristiano Ronaldo se je začel uveljavljati v dresu Sportinga, Lionel Messi je navduševal v akademiji Barcelone, Shaquille O'Neal in Kobe Bryant sta Los Angeles Lakersom pomagala do tretjega zaporednega šampionskega prstana v Ligi NBA, Michael Schumacher pa je v kraljici motošporta še petič postal svetovni prvak.

To je nekaj športnih utrinkov iz leta, ko se je v tenisu začela nova era. Era, ki so jo zaznamovali Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Velika trojica je skupno osvojila kar 66 turnirjev za grand slam, dan po finalu letošnjega odprtega prvenstva ZDA pa je prinesel nov opomnik, da je zgodovinskega obdobja tenisa že lep čas konec.