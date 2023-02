Đokovićeva poškodba potrjena: 3 cm dolga raztrganina stegenske mišice

"Novak se sooča s številnimi izzivi in ti velikokrat niso pošteni. Na koncu dneva pa mislim, da nihče ne more dvomiti v njegovo fizično pripravljenost," je o odnosu mnogih do enega največjih teniških igralcev na svetu dejal Craig Tiley .

"Imel je tri centimetre dolgo raztrganino stegenske mišice, to sem videl. Zagotavljam vam, da sem videl posnetke, zdravniki ne morejo lagati. Pojavilo se je veliko namigovanj, da ni zares poškodovan. To razumem, ker je težko verjeti, da ti igralci lahko tako igrajo s takimi poškodbami," je o poškodbi, ki je predvsem v prvi polovici turnirja Novaku Đokoviću povzročala številne težave, dodal organizator turnirja v Melbournu.

Đoković je tudi med turnirjem nekajkrat izpostavil način poročanja medijev o njem v primerjavi z ostalimi igralci. "Zanimivo je, da se dvomi samo v moje poškodbe, ko pa se nekdo drug poškoduje, to vpliva nanj. Potem so oni žrtve, jaz pa sem igralec, ki se pretvarja. To je izjemno zanimivo. Dobro veste, o kom natančno govorim," je po zmagi proti Alexu de Minauru v osmini finala dejal Đoković, ki je namigoval na drugačen pristop novinarjev do poročanja o poškodbah njegovega velikega rivala Nadala.