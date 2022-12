Đokovićeva vrnitev v Avstralijo tokrat bolj mirna

S tem je ostal brez priložnosti za višje število grand slamov. V Wimbledonu je zbir povišal na 21 osvojenih turnirjev velike četverice, s čimer za enega zaostaja za Špancem Rafaelom Nadalom . Ta je na začetku leta dobil OP Avstralije in nato slavil še v Rolandu Garrosu, preden so Španca v drugem delu sezone ustavile poškodbe.

Nadal bo sezono začel na pokalu United, na katerem se bo v Brisbanu, Perthu in Sydneyju merilo 18 reprezentanc. Nastopili bodo posamezniki, posameznice in mešane dvojice, podobno kot na nekdanjem Hopmanovem pokalu. Denarni sklad še enega reprezentančnega tekmovanja, ki sta ga uvedla ATP in WTA, skupno znaša nekaj več kot 14 milijonov evrov, turnir pa bo trajal do 8. januarja, ko bo v Sydneyju znana prva reprezentanca zmagovalka.

"Na začetku sezone je navdušenje vedno veliko," je na tiskovni konferenci pred začetkom dvobojev v Avstraliji dejal 36-letni Nadal. "Za vse je to nekaj novega, vsi imamo dvome, nihče ne ve, kako se bo kaj odvilo. Čeprav nimam več veliko sezon na najvišji ravni, so začetki vedno malce drugačni."

Dodal je, da je pred letom 2023 zelo motiviran, začetek pa je pomemben zaradi samozavesti. "Za sabo nimam ravno enostavnih nekaj mesecev, zato bom skušal le čim bolje trenirati pred začetkom turnirja. In seveda pomagati ekipi. Najti moram pozitivne občutke in prepoznavno tekmovalnost."