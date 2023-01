Đokoviću 22. naslov na grand slamih, prvo mesto in še večja prevlada

Z zmago srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića se je končal prvi letošnji turnir za grand slam. Srb je 22. zmago na turnirjih velike četverice, deseto v Melbournu ter vrnitev na prestol na odprtem prvenstvu Avstralije označil kot največjo zmago v karieri, potem ko so ga lani zaradi statusa necepljenega izgnali iz dežele tam spodaj.

icon-expand Novak Đoković se veseli že 10 zmage na OP Avstralije. FOTO: AP

Novak Đoković je v finalu s 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5) po dveh urah in 56 minutah ugnal Grka Stafanosa Cicipasa in ob bučni spodbudi s tribun prišel do 22. lovorike na grand slamih. S tem se je izenačil s Špancem Rafaelom Nadalom, ki je v Melbournu po lanski zmagi letos izpadel v drugem krogu. "To je bilo najzahtevnejše obdobje moje kariere, sploh glede na okoliščine, ko lani tu nisem smel igrati, letos pa sem se lahko vrnil. Rad bi se zahvalil vsem, zaradi katerih sem se tukaj počutil dobrodošlo," je v eni izmed izjav v slavnostnem govoru izpostavil 35-letni Beograjčan.

"Večkrat sem se moral uščipniti, da bi užival v teh trenutkih. Za nami je zelo dolgo potovanje. Le člani moje ekipe in družine vedo, kako zahtevno obdobje je za nami. To je moja največja zmaga v karieri," je še poudaril Đoković. Zanj je bila to že 93. turnirska zmaga v 132. finalu. Zgolj na grand slamih je teh odigral kar rekordnih 33 in je dvotretjinsko uspešen. Za nameček bo po zmagi v Melbournu na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP znova prvi igralec sveta in začel še 374. teden na vrhu razpredelnice. Prav tu se skriva odgovor na dejansko prevlado srbskega zvezdnika. Ta je večja, kot kaže pogled na današnjo posodobljeno lestvico. Na njej bo imel namreč vsega 340 točk naskoka pred Špancem Carlosom Alcarazom in 875 pred Cicipasom.

icon-expand Novak Đoković in Stefanos Cicipas FOTO: AP

Prednost bi bila precej višja, če bi lani na Wimbledonu prejel 2000 točk za končno zmago, obenem pa zaradi statusa necepljenega ni smel igrati na vseh štirih mastersih na severnoameriških tleh in zadnjem grand slamu sezone. Srb je namreč izpustil turnirje v Indian Wellsu, Miamiju, Montrealu, Cincinnatiju ter na OP ZDA. Đoković je tudi vse te prepovedi igranja in dogajanje v Avstraliji ob začetku lanskega koledarskega leta uporabil sebi v prid in dokazal, da kljub 35 letom in številnim naslovom v njem še naprej vre želja po dokazovanju. Čeprav debata o največjem vseh časov traja že vrsto let, za poraženca v finalu te dileme ni. "Cenim, kaj vse si storil za tenis. Tudi sam sem boljši igralec, ko igram proti tebi. Imel sem privilegij, da sem odigral veliko zahtevnih dvobojev, ti pa iz mene vedno izvlekel tisto najboljše. Si eden največjih ... v bistvu si največji, ki je kdajkoli držal v rokah lopar," je v govoru po drugem porazu v drugem finalu v karieri dejal Cicipas. Ta, kot večina mlajše teniške generacije z občudovanjem pogleduje na sezname rekorderjev moderne dobe tenisa. Že pogled na Srbove dosežke v Melbournu jemlje dih podobno kot uspehi Nadala na Rolandu Garrosu, kjer je slavil 14-krat.

icon-expand Rafael Nadal, kralj peščenih igrišč Roland Garrosa FOTO: AP

Đoković je namreč v Melbournu poleg letošnjega leta slavil še v 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021. Po novem se lahko pohvali z najdaljšim nizom posamičnih zmag na igriščih Melbourne Parka. Zdaj je ta dolg že rekordnih 28 tekem, nazadnje pa je izgubil v četrtem krogu leta 2018, ko ga je ugnal Južni Korejec Hyeon Chung. Ob desetih naslovih na OP Avstralije ima Đoković še sedem naslovov v Wimbledonu, tri na OP ZDA ter dva na Rolandu Garrosu. Srbski zvezdnik in lanski zmagovalec Nadal imata na vrhu večne lestvice zdaj po 22 zmag, sledi Švicar Roger Federer z 20, četrti pa je Američan Pete Sampras s 14. V zadnjih 20 letih sta do treh naslovov na grand slamih prišla le Švicar Stan Wawrinka in Škot Andy Murray. Medtem ko je Đoković prišel že do 22. zmage na turnirjih velike četverice, je prvič v karieri slavila Belorusinja Arina Sabalenka. V finalu, v katerem so zaradi močnih udarcev obeh igralk trpele predvsem žogice, je 24-letnica iz Minska s 4:6, 6:3, 6:4 ugnala Kazahstanko Jeleno Ribakino.