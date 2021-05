Đokoviću naslov v domačem Beogradu

Številka ena lestvice ATP, Novak Đoković, je osvojil tretji turnir v srbski prestolnici (2009, 2011), skupno pa v 119. finalu že 83. v karieri. S tem na petem mestu večne lestvice za četrtim Špancem Rafaelom Nadalomzaostaja za pet lovorik. Pred njima so le Ivan Lendl (94), Roger Federer(103) in Jimmy Connors(109).

Đoković dvoboja proti presenetljivemu kvalifikantu iz Slovaške ni začel najbolje, saj je dvakrat zaostal za "break". Takoj v naslednjih igrah je 34-letni domačin vrnil udarec in nato v deseti igri prišel do odločilnega odvzema servisa za zmago v prvem nizu. V drugem je odločitev padla v osmi igri, ko je Đoković drugič v tem delu igre vzel servis tekmecu in nato mirno zaključil dvoboj.

Srbski zvezdnik se bo zdaj podal v Pariz, kjer se bo v prvem krogu odprtega prvenstva Francije pomeril z Američanom Tennysom Sandgrenom. Za 23-letnega Molčana je bil to daleč največji uspeh v karieri, pred tem je na najvišji ravni ATP odigral le dva obračuna in oba izgubil. Tokrat je v Beogradu vključno s kvalifikacijami nanizal šest zmag, na zadnji stopnički pa je bil favorizirani Đoković enostavno premočan.