Đokoviću pokrovitelji (še naprej) ostajajo zvesti

Saga o aferi Đoković proti Avstraliji, ki je trajala in trajala in bila udarna vest vseh medijev, bi verjetno v drugačnih (svetovnih) okoliščinah pristala le nekje med zanimivostmi. Toda svet se je v zadnjih dveh letih krepko spremenil in tako je tudi ta teniška "limonada", vredna filmske ekranizacije, krepko polarizirala mnenja ljudi po svetu.

Ne brez razloga, saj je v glavni vlogi srbski teniški igralec, številka 1 svetovnega tenisa in tisti, ki je imel možnost spisati zgodovino z osvojitvijo 21. turnirja za grand slam, ker je rekord nad rekordi. V igri je bil tudi (rekordni) deseti naslov prvaka na OP Avstralije.

Novak Đoković bo moral na rekorde še počakati, je pa seveda eden od tistih svetovnih športnikov, ki spada med najboljše zaslužkarje ne le, kar se tiče turnirskih nagrad, temveč tudi kar se tiče prihodkov njegovih pokroviteljev. Đoković, ki je v karieri zaslužil že približno 195 milijonov evrov, je še vedno močan magnet za oglaševalce.