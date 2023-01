Dolenec: Če na prvenstvo prideš s povabilom, skupina ne more biti lahka

V prvem delu prvenstva bo sicer nastopilo 32 reprezentanc, razvrščenih v osem skupin. V drugi del se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance vsake izmed njih in bodo združene v štiri nove skupine. Četrtouvrščena ekipa pa bo svoje nastope nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu v Plocku. Slovenijo v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Katovicah najprej čakajo tekme s Savdsko Arabijo (12. januar), Poljsko (14. januar) in Francijo (16. januar). Če se bo Slovenija prebila v drugi del, jo čaka selitev v Krakov. Tam se bo srečala z najboljšo trojico skupine A, v kateri bodo nastopale reprezentance Španije, Črne gore, Čila in Irana. V končnico, ki se bo začela s četrtfinalom, iz nadaljnjega skupinskega dela peljeta prvi dve mesti.

Poleg Katovic in Krakova na Poljskem bodo skupine prvega dela igrale še v Göteborgu, Kristianstadu, Jönköpingu in Malmöju na Švedskem. Katovice, Krakov, Göteborg in Malmö bodo prizorišča drugega dela tekmovanja, medtem ko se bo karavana za četrtfinalne dvoboje preselila v Gdansk in Stockholm. Slednji bo gostil tudi preostale tekme končnice.