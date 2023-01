Dolenec: Ne vidim boljše ekipe od Francije

Slovenski rokometaši so po uvodnih zmagah nad Savdijci in Poljaki v Katovicah izpolnili prvi del naloge in se prebili v drugi del tekmovanja, kar je bil tudi njihov glavni cilj na letošnjem svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem. A apetiti so po blesteči igri in visoki zmagi nad domačini prvenstva razumljivo zrasli. Pravi pokazatelj vrednosti varovancev selektorja Uroša Zormana pa bo obračun s Francozi. V slovenski izbrani vrsti na tekmi proti Poljski ni bilo "šibkega člena", prav vsi so prispevali svoj kamenček v mozaik zmage. Najbolj učinkovit mož na igrišču je bil kapetan Jure Dolenec, ki je dosegel sedem golov. "Lepo se je pogovarjati po tej zmagi, sploh po vseh dogodkih v zadnjem letu," je uvodoma dejal izkušeni Škofjeločan in dodal: "Na Poljsko smo se dobro pripravili. Na igrišču smo izpolnili vse naloge selektorja, sploh v obrambi, v napadu pa se dajo zadeve vedno storiti bolje in še bolj natančno. Sami sebi smo dokazali, da zmoremo. Osvojili smo dve pomembni točki za glavni del tekmovanja, a zaradi tega ni treba biti evforičen."

Najboljše tri izbrane vrste se bodo med 18. in 22. januarjem v Krakovu pomerile z najboljšimi tremi iz skupine A. Po dveh tekmah najbolje kaže Španiji, ki je zbrala štiri točke, Črna gora in Iran jih imata po dve, Čile pa je brez točk. "Pred odhodom na letošnji mundial smo rekli, da gremo tekmo po tekmo. Do današnje tekme nisem pomislil na nobenega našega tekmeca v drugem delu tekmovanja, razmišljal sem le o Poljski in Franciji. Menim, da je to edini način, da se doseže dober rezultat na velikem turnirju," je, kot poroča STA, dejal Dolenec.