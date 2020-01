Dolenec: Še ničesar nismo naredili

Z uvrstitvijo v Malmö so že izpolnili prvi cilj, drugi pa je šele pred njimi. Preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu je največja želja slovenskih rokometašev. Med 17. in 19. aprilom jih bodo gostili Francozi, ki so senzacionalno izpadli po prvem delu tekmovanja, Norvežani in Nemci, v primeru zmagoslavja Norvežanov ali Nemcev pa Hrvati.

V igri sta ostali Madžarska ter Danska. Ravno najboljši ekipi iz omenjene skupine (Islandija, Madžarska, Danska) bosta prvi tekmici Slovencev v drugem delu. Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa bodo v naslednjih dneh v rojstnem kraju "Ibrakadabre" skušali poleteti v rokometne višave, ob ponovitvah predstav iz Göteborga se zdi zelo blizu tudi Stockholm, prizorišče najbolj prestižnih tekem na letošnjem prvenstvu stare celine. Z uvrstitvijo v Malmö so že izpolnili prvi cilj, drugi pa je šele pred njimi. Preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu je največja želja slovenskih rokometašev. Med 17. in 19. aprilom jih bodo gostili Francozi, ki so senzacionalno izpadli po prvem delu tekmovanja, Norvežani in Nemci, v primeru zmagoslavja Norvežanov ali Nemcev pa Hrvati.

Po odličnih slovenskih predstavah v Göteborgu in nekoliko presenetljivih razpletih dvobojev v Trondheimu in Malmöju, ki se križata s slovensko skupino F, so nekateri strokovnjaki slovenske rokometaše uvrstili celo med najresnejše kandidate za odličja, a se s tem selektor Ljubomir Vranješ ne strinja.

"Slovenija ni favorit, že zaradi svojih tekmecev v drugem delu tekmovanja to ne more biti. A kot sem že pred časom dejal, Slovenija lahko premaga vsako reprezentanco. To bomo skušali narediti že na naši prvi tekmi v Malmöju, ne glede na nasprotnika," je dejal Vranješ. "Izjemno zadovoljen sem z opravljenim delom v Göteborgu. Dosegli smo tri zmage, ob tem igramo zelo dober rokomet. Predvsem to velja za obrambo, a tudi napad ni tako slab. V Malmö odhajamo zelo samozavestni in polni pričakovanj," je dodal Vranješ in poudaril, da je v ekipi od njegovega prvega dne na mestu selektorja prisotna prava kemija v slačilnici in izven nje. Slovenski rokometaši bodo obračune v Malmöju, ki bodo na sporedu med 17. in 22. januarjem, pričeli z dvema točkama. Enako izhodišče ima Norveška, Portugalska in Švedska pa drugi del pričenjata brez točk.