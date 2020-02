Dolenec: Zadovoljili se bomo le z osvojitvijo Lige prvakov

Mednarodno izkušeni in z vsemi žavbami namazani rokometni velemojstri iz Barcelone, kjer že tretjo sezono igra slovenski reprezentant Jure Dolenec, poleti pa bo dres blaugrane oblekel tudi Blaž Janc, so le v uvodnih minutah tekme Lige prvakov v celjskem Zlatorogu domačinom dovolili, da so zraven. Potem pa je katalonski stroj, ki ima zelo širok igralski kader, začel mleti in pivovarjem ni bilo pomoči. Kljub visokemu porazu je član Barce Jure Dolenec gostitelje pohvalil za dobro igro, zahvalil pa se je tudi navijačem za topel sprejem. "Za nami je super tekma, ki nam prinaša prvo mesto v skupini. To je bil naš cilj in se je videlo od prve do zadnje minute. Čestital bi tudi Celju, ki si ni zaslužilo tako visokega poraza. Igrajo zelo dobro in razlika ne kaže prave slike. Užival sem igrati tukaj, nikdar nisem igral v Celju, a doživel sem izjemen sprejem, za kar se res zahvaljujem in upam, da bomo tudi z reprezentanco tukaj igrali pred tako polnimi tribunami in takim vzdušjem," je za klubsko uradno spletno stran povedal prvi strelec tekme Jure Dolenec, ki je v pogovoru z novinarjem 24UR Maticem Flajšmanom priznal, da se bo katalonski gigant zadovoljil le z osvojitvijo laskave lovorike v Ligi prvakov.