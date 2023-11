'Brez lažne skromnosti smo edini slovenski klub v stiku z evropskim vrhom'

Deja Ivanović je z ljubljanskim klubom dvakrat osvojila laskavi naslov v Ligi prvakinj. Pisali sta se leti 2001 in 2003. Za zdaj sta to edini trofeji ljubljanskih rokometašic na najvišjem evropskem klubskem nivoju. Po devetih letih so se serijske slovenske prvakinje znova uvrstile med osem najboljših ekip v Ligi prvakinj. Proračun kluba v novi sezoni znaša okoli 2,5 milijona evrov, kar je med najnižjimi med 16 izbranimi ekipami v Ligi prvakinj, pravi direktorica Ljubljančank Deja Ivanović, ki pa kljub temu računa, da to ne bo ovira v boju za najvišje cilje, tudi lov na zaključni Final Four. "Imamo dovolj kakovosti, krasi pa nas tudi izjemno vzdušje v klubu. Letos smo pripravljeni na visoko postavljene cilje kot v preteklosti," trdi direktorica ljubljanskega kluba Deja Ivanović.