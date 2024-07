Dolgoletna kapetanka Krimovk po OI končuje športno pot

OGLAS

Barbara Lazović v dresu Krima Mercatorja. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Bizelanka Barbara Lazović, ki je z rokometom sicer začela pri domačem klubu, se je našemu klubu pridružila leta 2007 pri rosnih devetnajstih, takrat še z dekliškim priimkom Varlec. Že v mladosti je pokazala izjemen talent in vztrajnost, s svojo igro pa je hitro pridobila spoštovanje in ljubezen navijačev. O njenem neomajnem duhu in borbenosti pričajo tudi številke. V svoji karieri je v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju v barvah Krima Mercatorja zbrala 232 golov, nasploh pa se je med strelke vpisala več kot 540-krat. Tudi kot članica makedonskega Vardarja in romunske CSM Bukarešte. Mednarodne izkušnje so jo še dodatno okrepile, zato je leta 2022 ob vrnitvi domov ekipi prinesla prepotrebne izkušnje in dodatno stabilnost.

Njena predanost rokometu pa skozi kariero ni bila omejena le na klubsko raven. Barbara Lazović je bila nepogrešljiv člen slovenske reprezentance, s katero je nastopila na številnih evropskih in svetovnih prvenstvih. Edini turnir, ki ga na svoji bogati poti še ni okusila, so olimpijske igre. A na vrsto prihajajo zelo kmalu ... Uresničitev športnih sanj in hkrati zadnji veliki turnir, na katerem bomo reprezentančno petindvajsetico spremljali zadnjič.

Barbara Lazović v dresu slovenske repprezentance FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand