Dolničar še štiri leta na čelu VZS

Jošt Dolničar, gospodarstvenik ter nekdanji veslač in trener, je VZS uspešno vodil že dva pretekla mandata. V zadnjem so slovenski veslači osvojili pet odličij na evropskih in svetovnih prvenstvih v vseh starostnih kategorijah. Poleg predsednika so delegati veslaških klubov izvolili še izvršni in nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo. Zveza je bila v Dolničarjevem zadnjem mandatu tudi organizacijsko uspešna, saj je na Bledu izvedla masters z rekordno udeležbo skoraj 5000 veslačev in pridobila tudi pet dodatnih prvenstev na Bledu, pri čemer je pandemija novega koronavirusa letos odnesla SP v neolimpijskih disciplinah in za mlade veslače.

Odprto ostaja vprašanje novega selektorja veslaških reprezentanc, saj je Iztok Čop v preteklosti večkrat poudarjal, da po prenehanju za to funkcijo ne namerava več kandidirati za selektorski položaj.