Doma je najlepše: Federer bo igral v svojem 14. finalu v Baslu

Roger Federer se bo za naslov meril z Avstralcem Alexom De Minaurom, ki je v drugem polfinalu s 7:6 (2), 6:7 (4:) in 7:6 (3) premagal Američana Reillyja Opelko. Federer je v rojstnem Baslu prvič v finalu igral leta 2000, devetkrat doslej pa je turnir tudi osvojil. Skupno bo za 38-letnega Federerja to 157. finale, doslej pa je zbral 102 turnirska naslova, tri v tej sezoni. De Minaur pa si je priboril četrti finale v tem letu, dosedanje tri je dobil, in sicer v Sydneyju, Atlanti in Zhuhaiju.

Izida, Basel, ATP (2,22 milijona dolarjev):

- polfinale:

Roger Federer (Švi/1)- Stefanos Tsitsipas (Grč/3) 6:4, 6:4;

Alex De Minaur (Avs)- Reilly Opelka (ZDA) 7:6 (2), 6:7 (4), 7:6 (3).