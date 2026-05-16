'Doma pričakujem boljšo igro od tiste v Podgorici'

Izbranci selektorja Uroša Zormana so na nedavnem obračunu pred 4500 temperamentnimi gledalci v dvorani Morača prikazali številne obraze. V prvi polovici tekme so gostitelje, ki jih vodi nekdanji sijajni francoski krožni napadalec Didier Dinart, zasenčili v vseh prvinah igre in si priigrali že sedem golov prednosti. Tudi svoje obrambne naloge so opravili na najvišji možni ravni, prejeli so le 12 golov, kar tri od teh v sami končnici, ko so se že začele kazati prve razpoke v slovenski igri.

V drugi polovici tekme so doživeli vratolomen padec, v slovenski igri je "kapljalo in curljalo" na vse strani. Na koncu so le dosegli tesno zmago, odločitev o napredovanju na svetovno prvenstvo pa prestavili na nedeljski obračun pred domačimi gledalci v Kopru. "V Podgorici smo naredili kar 17 tehničnih napak, je pa tudi res, da smo izjemno pomembno tekmo odigrali le z enim skupnim treningom. Termin kvalifikacijskih tekem gotovo ni najboljši, po drugi strani pa je za vse enak. Na povratni tekmi se bomo skušali izogniti tako izrazitim nihanjem v naši igri," je v zvezi s tem dejal Zorman.

"Menim, da imamo ogromno prostora za izboljšave v naši igri. V Črni gori smo prikazali eno naših najslabših tekem, kljub temu pa dosegli zmago. Tudi to govori o določeni širini in kakovosti, ki jo premore naša reprezentanca," je dodal Zorman. "V Kopru pričakujem predvsem našo bolj dinamično in konkretno igro v obrambi in napadu, predvsem pa hitrejšo, ki je izostala v Podgorici," je še povedal slovenski selektor.