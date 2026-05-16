'Doma pričakujem boljšo igro od tiste v Podgorici'

Izola, 16. 05. 2026 15.25 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Hrvaška - Slovenija

Slovensko moško rokometno reprezentanco v nedeljo ob 17. uri v Kopru čaka povratna tekma proti Črni gori v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v začetku prihodnjega leta v Nemčiji. Obračun v dvorani Bonifika bo začela z golom prednosti, na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici je zmagala z 29:28.

Črna gora - Slovenija
FOTO: RZS

Izbranci selektorja Uroša Zormana so na nedavnem obračunu pred 4500 temperamentnimi gledalci v dvorani Morača prikazali številne obraze. V prvi polovici tekme so gostitelje, ki jih vodi nekdanji sijajni francoski krožni napadalec Didier Dinart, zasenčili v vseh prvinah igre in si priigrali že sedem golov prednosti. Tudi svoje obrambne naloge so opravili na najvišji možni ravni, prejeli so le 12 golov, kar tri od teh v sami končnici, ko so se že začele kazati prve razpoke v slovenski igri.

V drugi polovici tekme so doživeli vratolomen padec, v slovenski igri je "kapljalo in curljalo" na vse strani. Na koncu so le dosegli tesno zmago, odločitev o napredovanju na svetovno prvenstvo pa prestavili na nedeljski obračun pred domačimi gledalci v Kopru. "V Podgorici smo naredili kar 17 tehničnih napak, je pa tudi res, da smo izjemno pomembno tekmo odigrali le z enim skupnim treningom. Termin kvalifikacijskih tekem gotovo ni najboljši, po drugi strani pa je za vse enak. Na povratni tekmi se bomo skušali izogniti tako izrazitim nihanjem v naši igri," je v zvezi s tem dejal Zorman.

"Menim, da imamo ogromno prostora za izboljšave v naši igri. V Črni gori smo prikazali eno naših najslabših tekem, kljub temu pa dosegli zmago. Tudi to govori o določeni širini in kakovosti, ki jo premore naša reprezentanca," je dodal Zorman. "V Kopru pričakujem predvsem našo bolj dinamično in konkretno igro v obrambi in napadu, predvsem pa hitrejšo, ki je izostala v Podgorici," je še povedal slovenski selektor.

Črna gora - Slovenija
FOTO: RZS

Zavoljo udarca v koleno v Podgorici je na povratnem obračunu pod velikim vprašajem nastop Boruta Mačkovška, določene zdravstvene težave s hrbtom ima tudi slovenski kapetan Blaž Janc, ki pa bo stisnil zobe in nastopil na pomembni tekmi. Največji magnet za domače ljubitelje rokometa na tekmi v Bonifiki bo zagotovo Koprčan Aleks Vlah, s sedmimi goli tudi najučinkovitejši slovenski strelec v Podgorici.

"V naši igri imamo ogromno rezerv. Naredili smo analizo prve tekme, zavedamo se naših napak, ki jih bomo pred domačimi gledalci skušali odpraviti. Najbolj pomembna bo motivacija, zbranost in želja, predvsem pa moramo biti veliko bolj konkretni v napadu in obrambi," pred nedeljsko tekmo pravi Vlah.

Črna gora - Slovenija
FOTO: RZS

"Naša igra mora biti hitrejša. Črnogorci so nam na prvi tekmi od 25. minute naprej vsilili svoj ritem igre, ki smo ga sprejeli. Premalo smo tekli in napadali ter prikazali statično igro. Prepričan sem, da bomo v Bonifiki prikazali naš pravi obraz," meni slovenski krilni reprezentant Domen Novak.

Slovenija bo v primeru končne zmage proti Črni gori dvanajstič nastopila na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Kielu, Hannovru, Magdeburgu, Kölnu, Stuttgartu in Münchnu.

