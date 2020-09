Domače tekme zapolnjujejo vrzel mednarodnih dogodkov

Gre za tekmovanje v balvanskem plezanju, ki ga pod okriljem Komisije za športno plezanje pripravlja Športno plezalno društvo Korenjak. Tekma se bo začela v soboto z mlajšimi kategorijami. Najbolj zanimivo dogajanje bo v nedeljo zvečer, ko bo na sporedu finalna preizkušnja za člane in članice. Finalni del tekmovanja se bo začel nekaj minut pred 20. uro. Ker bo tekmovanje na prostem, si bodo tekmo lahko ogledali gledalci. Nastopila bosta tudi Janja Garnbretin Domen Škofic, ki sta na letošnji edini tekmi svetovnega pokala v težavnosti prejšnji mesec v Brianconu stopila na zmagovalni oder, oba sta tekmo končala na drugem mestu.

Svojstvena napoved DP je bila nedeljska ekshibicijska balvanska tekma na viseči ploščadi nad Ljubljanico, Triglav The Rock Ljubljana, ki si jo je Garnbretova ogledala kot gledalka. Zmagala sta Vita Lukan in Jernej Kruder. Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je ta teden dokončno odpovedala tekmi svetovnega pokala v Salt Lake Cityju in Seulu. Za zdaj na tekmovalnem koledarju ostaja novembrsko evropsko prvenstvo v Moskvi. Med odpadlimi je bila tudi septembrska ljubljanska premiera. Krovna federacija IFSC je sicer ravno danes potrdila provizorični tekmovalni koledar za leto 2021. Na njem je tudi tekma v Stožicah, in sicer 4. in 5. septembra. Če se ne bo vmešal novi koronavirus, bodo naslednje leto izpeljali 18 tekem svetovnega pokala.

Scolaris: Na koncu predora je luč

Meiringen (Švica) bo gostil balvansko in hitrostno preizkušnjo 16. in 17. aprila, Vudžiang (Kitajska) prav tako balvane in hitrost od 30. aprila do 2. maja, Seul (Južna Koreja) balvane in hitrost od 7. do 9. maja, München (Nemčija) balvane 22. in 23. maja, Salt Lake City (ZDA) balvane in hitrost od 11. do 13. junija, Innsbruck (Avstrija) balvane in težavnost od 24. do 27. junija, Villars (Švica) težavnost in hitrost od 1. do 3. julija, Chamonix (Francija) težavnost 12. in 13. julija, Briancon (Francija) težavnost 17. in 18. julija. Nato bo sledila septembrska ljubljanska postaja, pa za zaključek sezone še Šiamen (Kitajska) s težavnostjo in hitrostjo od 15. do 17. oktobra ter Džakarta v Indoneziji, kjer bo 23. in 24. oktobra na sporedu hitrost. Leto 2021 bo v znamenju olimpijske premiere športnega plezanja, ki bo v Tokiu od 3. do 6. avgusta. Od Slovencev sta si olimpijski vozovnici zagotovili Garnbretova in Mia Krampl.

Rusija pa bo prizorišče tako mladinskega kot članskega svetovnega prvenstva. Svetovni prvenstvi bosta po OI, v Voronežu bo MSP od 21. do 31. avgusta, Moskva pa bo člansko SP izpeljala od 15. do 22. septembra.

"Ta koledar nas navdihuje kljub neprijetnim in nenavadnim pogojem, ki nam jih prinaša vsak dan. Na koncu predora je luč, na katero se moramo osredotočiti. V našem svetu še vedno vlada negotovost, vendar se že veselimo naslednje sezone, prav tako tudi naši organizatorji. Do začetka nove sezone nas loči osem mesecev in vsi moramo narediti svoj del, da premagamo pandemijo. Ostanite na varnem in zaščitite druge," je s sedeža organizacije v Torinu sporočil predsednik IFSC Italijan Marco Scolaris.