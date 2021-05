Domačin Ganna prvi favorit kronometra, na startu dva Slovenca

Z 8,6 km dolgim kronometrom v Torinu se bo danes začela 104. kolesarska dirka po Italiji. Vloga favorita je na strani svetovnega prvaka in enega najboljših kolesarjev v vožnji na čas, domačina Filippa Ganne. Nastopila pa bosta tudi dva Slovenca, oba v dresu Bahrain Victoriousa, in sicer Matej Mohorič in Jan Tratnik.

icon-expand Filippo Ganna je aktualni svetovni prvak v kronometru. Naziv si je lani privozil na domačih tleh v Imoli. FOTO: AP Šestindvajsetletni Matej Mohorič bo danes krenil na pot ob 15.48, Tratnik pa se bo na traso podal ob 16.34. Preizkušnjo bo ob 14. uri začel domačinFilippo Tagliani (Androni Giocattoli), zadnji pa se bo s starta pognal Belgijec Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) ob 17.03. Svetovni prvak Filippo Ganna(Ineos Grenadiers) se bo s startne rampe podal ob 16.53, minuto prej pa bo na pot krenil belgijski čudežni deček Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), ki bi utegnil biti glavni tekmec domačinu. Uvodni kronometer bo zgolj uvod v zelo zahtevno tritedensko preizkušnjo s številnimi zahtevnimi vzponi in gorskimi cilji. Skupaj bodo morali kolesarji premagati skoraj 47 višinskih kilometrov na nekaj manj kot 3500 km dolgi trasi. icon-expand Profil prve etape dirke po Italiji (2021) FOTO: giroditalia.it Slovita rožnata karavana bo v nedeljo, 23. maja, v 15. etapi obiskala tudi Slovenijo, in sicer okolico Nove Gorice ter Goriška brda. V 11. etapi kolesarje čakajo zahtevni makadamski odseki v Toskani, v 14. pa še pred odločilnim in gorskim zadnjim tednom sledi vzpon na mitski Zoncolan v Furlaniji - Julijski krajini. Giro se bo zaključil 30. maja v Milanu s 30 km dolgim kronometrom. PREBERI ŠE Čezmejna etapa Gira tudi s sporočilom o preseganju meja