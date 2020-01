Sofia Kenin in Garbine Muguruza presenetili favorizirani tekmici za finale

Američanka Sofia Kenin in Španka Garbine Muguruza se bosta udarili za naslov na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v Melbournu. V četrtkovem prvem polfinalu je bila Keninova boljša od domačinke Ashleigh Barty, prvopostavljene igralke na letošnjem prvem turnirju za veliki slam in prve igralke na lestvici WTA, po uri in 45 minutah je slavila s 7:6 (6) in 7:5, kasneje pa je Muguruza presenetila Romunko Simono Halep.

Ameriška predstavnica Keninova (na fotografiji) med proslavljanjem zmage nad Bartyjevo. FOTO: AP Več sledi! Izidi OP Avstralije, polfinale: - ženske:

Garbine Muguruza (Špa) ‒ Simona Halep (Rom) 7:6 (8), 7:5;

Sofia Kenin (ZDA/14) ‒ Ashleigh Barty (Avs/1) 7:6 (6), 7:5.