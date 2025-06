Domačinka Boissonova preseneča dalje: po zmagi nad Andreevo v polfinalu OP Francije

Lois Boisson , 22-letnica iz Dijona, je prava senzacija letošnjega turnirja, na katerega so jo povabili. Potem ko se je po treh letih izpadov v kvalifikacijah pred lanskim težje poškodovala levo koleno in celo ogrozila svojo kariero, tokrat pred domačimi gledalci igra izvrstno. V osmini finala je izločila tretjo nosilko Jessico Pegula , zdaj pa je izločila še šesto nosilko, rusko najstnico Miro Andreevo .

Boissonova je njeno nervozo sprejela z odprtima rokama, dobila šest iger zapovrstjo, prišla do zmage, ki jo bo popeljala med najboljših 100 igralk na svetu. "Neverjetno. Po zelo intenzivnem prvem nizu mi je na začetku drugega padla zbranost. Želja je bila velika, mogoče celo prevelika in se je vse preveč hitro odvijalo. A se mi je uspelo umiriti, zbrati in zmagati. Težko je opisati čustva po zmagi pred tako publiko. Res sem čutila veliko podporo in sem hvaležna za to," je dejala prva Francozinja po letu 2011 in Marion Bartoli, ki se je prebila v polfinale domačega grand slam turnirja.

V letošnjem letu je pred Parizom dobila le en dvoboj glavnega dela turnirja, in sicer aprila v Rouenu (WTA 250). Njena tekmica v polfinalu bo druga nosilka, Coco Gauff. Ta je sicer prvi niz proti zmagovalki letošnjega prvega turnirja za grand slam v Melbournu po zaostanku z 1:4 v podaljšani igri izgubila, a se v drugih dveh nizih vrnila in prišla do svojega tretjega polfinala na tem turnirju.