Domen Makuc težje poškodovan, sezona bržkone izgubljena

Slovenski rokometni reprezentant in član katalonskega velikana Barcelone Domen Makuc se je na uvodni pripravljalni tekmi turnirja v Doboju v torek težje poškodoval, so potrdili v klubu. Okrevanje bo trajalo od devet do 12 mesecev, s čimer je sezona zanj bržkone končana.

icon-expand Domen Makuc v dresu RK Celja Pivovarne Laško FOTO: Aljoša Kravanja Domen Makuc ima poškodovano levo koleno in bo moral na operacijo. "Makuc ima strgano zunanjo stransko vez in sprednjo križno vez levega kolena. Operirali ga bodo v sredo, 23. avgusta. Njegovo okrevanje bo trajalo od devet do 12 mesecev. Vsi smo s tabo, Domen. Vrnil se boš močnejši kot kadar koli prej," so pri Barceloni zapisali na družbenem omrežju. Katalonci so turnir v Doboju končali na prvem mestu, premagali so vse tekmece, Vojvodino, PPD Zagreb in RK Celje Pivovarna Laško.